De oplettende kijker zag het zaterdag wellicht al tijdens de vrije training: de helm die Charles Leclerc tot dat moment droeg als eerbetoon aan wijlen Gilles Villeneuve was ineens vervangen. Zoon Jacques Villeneuve heeft inmiddels uit de doeken gedaan wat er aan de hand was: de familie Villeneuve was boos, omdat ze niet was ingelicht over het eerbetoon.

Het leek zo mooi en het was ook goedbedoeld van Ferrari: een oud-coureur van het team eren, nota bene op het circuit dat naar hem is vernoemd. De helm van Charles Leclerc diende als middel voor het eerbetoon. Een mooi gebaar, maar Ferrari vergat alleen even om het voornemen voorafgaand aan de Grand Prix van Canada te melden aan de familie van Gilles Villeneuve.

Gilles Villeneuve in 1982, met de helm waar het eerbetoon van Leclerc en de Italiaanse renstal tijdens het raceweekend in Montréal op was gebaseerd (Motorsport Images)

“Ik werd gebeld door mijn zus pp het moment dat ik op het circuit kwam, ze was boos”, liet oud-wereldkampioen en zoon Jacques Villeneuve inmiddels weten via social media. “Ze had gezien dat Leclerc met een helm ter ere van onze vader reed. En dat zonder enige kennisgeving vooraf of een seintje.”

Het schoot zijn zus in het verkeerde keelgat, omdat zij volgens Villeneuve alle zaken beheert rond de sportieve nalatenschap van hun in 1982 na een crash in België overleden vader. Die reed sinds 1977 voor Ferrari.

‘Goed gesprek gevoerd’

Bemiddeling van Jacques Villeneuve hielp om de plooien met de Italiaanse renstal glad te strijken. “Ik heb de boodschap overgebracht aan Charles, die me vervolgens belde. We hebben een goed gesprek erover gevoerd, vanuit het hart. Hij heeft zijn oprechte excuses aangeboden, ik heb gezegd dat ik het persoonlijk een mooi eerbetoon vond. Maar dat hij wel contact op moest nemen met mijn zus hierover.”

Dat gebeurde vervolgens, al blijft Villeneuve logischerwijs van mening dat Ferrari dat al voor het weekend had moeten doen. Zus Melanie werd echter uitgenodigd, samen met moeder JoAnn. Leclerc ging nog met ze op de foto voor de kwalificatie en dat toonde aan dat de vrede getekend was. “Charles was erg aardig, uiteindelijk zijn we het erover eens dat het eerbetoon sowieso mooi is.”