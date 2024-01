Lewis Hamilton mag voor de 39e keer kaarsjes uitblazen, maar dat betekent niet dat het al bijna einde carrière is. Integendeel: waar hij ooit zei na zijn veertigste niet meer te zullen racen, is de jarige Hamilton in het komende nummer van FORMULE 1 Magazine een stuk minder stellig. De honger naar succes is nog niet gestild.

Fernando Alonso bewijst dat je zelfs als veertiger nog van toegevoegde waarde kunt zijn in de Formule 1. Voor de steeds ouder wordende Hamilton is zijn voormalige rivaal en oud-teamgenoot daarmee een bron van inspiratie. De op 7 januari 1985 geboren Engelsman aast nog altijd op zijn achtste wereldtitel. Ooit zei hij niet meer te zullen racen na zijn veertigste. “En op zich kan dat nog steeds. Maar ik voel me fit en geniet van wat ik doe.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

En dus gaat hij door: Hamilton verlengde inmiddels zijn aflopende contract bij Mercedes met twee seizoenen. De dominantie van Red Bull en Max Verstappen ten spijt, gelooft de zevenvoudig wereldkampioen in de door hem zo vurig gewenste achtste titel.

Zelfs het behalen daarvan hoeft niet te betekenen dat hij dan stopt, klinkt het. “Ik heb nooit gezegd dat een achtste titel het eindpunt zou zijn. En wat er op het rijden in de Formule 1 volgt, weet ik niet. Ik voel bij mezelf niet per se het verlangen dan nog langer in de Formule 1 actief te blijven, maar zeg nooit ‘nooit’.”

Wellicht dat vaderschap hem op andere gedachten zou brengen? Een kinderwens heeft hij echter niet. “Niet op dit moment, nee, voor kinderen heb ik geen tijd nu. Ik geniet ervan oom te zijn. Ik heb ook nog niet besloten of ik wel kinderen wil. Zoja, dan zou ik me minder op racen moeten richten. En dat wil ik niet. Voor alles is een tijd en een plaats. Gelukkig hoef ik die beslissing nu ook niet te nemen, misschien ooit.”

Het volledige interview met Lewis Hamilton lees je in de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine, vanaf half januari in de winkel of bij je in de brievenbus. FORMULE 1 Magazine bestaat in 2024 dertig jaar en dat vieren we: kijk snel bij onze mooie aanbiedingen!