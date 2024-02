Aston Martin wil regerend kampioen Red Bull het vuur aan de schenen leggen in 2024. Met de nieuwe AMR24 moet het Britse team weer meedingen voor overwinningen. Het ontwerp van deze bolide is volgens experts niks nieuws. Waar de Aston Martin van vorig jaar al wat trekjes had van een Red Bull-auto, zou de AMR24 al helemaal een RB19 met wat upgrades zijn.

Romain Grosjean, voormalig F1-coureur bij onder andere Renault en Haas, neemt de uitdagers voor 2024 op zijn YouTube-kanaal onder de loep. Volgens de coureur heeft de Aston Martin wel heel veel weg van de RB19. “Ik kan het ze niet kwalijk nemen, dat was vorig jaar de snelste auto”, aldus Grosjean. Het ontwerp van de sidepods, de voorvleugel en de smalle luchtinlaten zijn volgens de Fransman allemaal kopieën van het Red Bull-ontwerp.

Grosjean vertrouwt erop dat deze strategie zijn vruchten af zal werpen. “Een upgrade van de snelste auto in de paddock zou op papier goed moeten werken”, concludeert hij. Daarbij is Aston Martin niet het enige team dat inspiratie op heeft gedaan bij de garage van Red Bull. Het is meer fans opgevallen dat het ontwerp van de auto’s steeds meer naar de RB19 toetrekt.

Afkijken bij andere teams

Het is niet de eerste keer dat Aston Martin onder vuur ligt voor een controversieel ontwerp. In 2020 – toen het team nog als Racing Point door het leven ging – werd hun auto de ‘roze Mercedes‘ genoemd. De RP20 leek toen een letterlijke kopie van de Mercedes van het jaar ervoor.

Wie er in 2024 de beste auto in handen heeft, weten we snel genoeg. De testdagen in Bahrein staan voor de deur en niet snel daarna volgt de eerst GP van het seizoen. Bij Aston Martin hebben ze in ieder geval vertrouwen in hun laatste ontwerp. Volgens technisch directeur Dan Fallows is Red Bull hoe dan ook te verslaan.

