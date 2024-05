Max Verstappen start de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf pole position. De Red Bull-coureur is tijdens de kwalificatiesessie zijn concurrentie te snel af, dit terwijl het in de voorgaande sessies stroef verliep. En niet Ferrari maar McLaren maakt de top drie compleet in Imola. Met deze achtste pole op rij evenaart Verstappen het record van Ayrton Senna uit 1993.

Aan het einde van de laatste vrije training werd al duidelijk dat het wel eens een enerverende middag kon gaan worden op de glooiende omloop in Imola. De coureurs reden elkaar in de weg op de, naar de maatstaven van de hedendaagse grote F1-wagens, smalle baan. Tel daarbij op dat elke fout wordt afgestraft en je hebt de ingrediënten voor een leuke kwalificatiesessie.

Zowel hoogvliegers als Fernando Alonso en laagvliegers als Logan Sargeant schieten van de baan in het eerste gedeelte van de kwalificatie, maar kunnen hun weg zonder kleerscheuren vervolgen. Opvallend is de rappe ronde van Nico Hülkenberg. Wanneer de tijd zo goed als verstreken is in Q1, werkt hij zich op van P20 naar P1. Alleen Verstappen en Leclerc passeren hem nog. Lewis Hamilton gaat met de hakken over de sloot naar het volgende deel van de sessie op het circuit waar de tifosi volgend jaar een stuk harder voor hem zullen juichen.

Q2 gaat van start zonder Magnussen, Zhou, Sargeant, Bottas en Alonso. Een bittere pil voor de Spanjaard die morgen vanaf de laatste rij de race zal moeten aanvangen. Het gevecht om wie er vanaf kop mag starten gaat onverminderd door. Verstappen lijkt de Red Bull dit keer beter onder controle te hebben dan in de voorgaande sessies in Imola. Maar de verschillen zijn minimaal op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Dit merkt ook Sergio Pérez die onverwacht blijft steken in dit deel van de kwalificatie. Samen met Stroll, Ocon, Gasly en Albon mag hij zich gaan omkleden. Dat de Mexicaan wordt verslagen door Tsunoda en Ricciardo van het zusterteam maakt het natuurlijk allemaal extra pijnlijk.

Dan maken de coureurs zich op het laatste deel van de kwalificatie. Verstappen zet direct de boel op scherp en alleen Norris en Leclerc komen in de buurt van zijn tijd. Met nog drie minuten op de klok wagen de laatste overgebleven coureurs, op Ricciardo na, nog een laatste poging. Ferrari komt, in tegenstelling tot gisteren, minder goed uit de verf. Verstappen scherpt zijn tijd nog aan rijdt naar de pole position. McLaren zit hem met Piastri en Norris nog heel dicht op de hielen, maar komt net te kort. Met deze achtste pole op rij evenaart Verstappen het record van Ayrton Senna in 1993, uitgerekend op Imola.

Uitslagen