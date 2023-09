Max Verstappen gaat morgen in Monza vanaf P2 op jacht naar zijn tiende overwinning op rij. In de kwalificatiesessie voor de Italiaanse GP moest hij evenwel zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Carlos Sainz. Het verschil op de meet bedroeg slechts 0,013 seconden. Voor de Spanjaard was het de vierde pole position in zijn loopbaan en zijn eerste van het seizoen.

De Ferrari’s (minder vleugel) toonden zich zaterdagmiddag net als in de vrije trainingen dominant op de lange rechte stukken en wisten het daardoor tweevoudig wereldkampioen Verstappen uiterst lastig te maken. Charles Leclerc, de teamgenoot van Sainz, legde achter Verstappen beslag op P3.

Bij de kwalificatiesessie op Monza werd voor de tweede keer dit seizoen geëxperimenteerd met de verplichte bandenkeuze (harde band in Q1, medium in Q2 en zacht in Q3). Daarnaast had de FIA speciaal voor het hoge snelheidscircuit een nieuwe regel geïntroduceerd als wapen tegen het slipstreamen. Coureurs moesten binnen 141 seconden het circuit tussen de tweede safetycarlijn (100 meter na uitgang pitlane) en de eerste safetycar-lijn (ingang pitlane) hebben afgerond. Hierdoor werden gevaarlijke capriolen voorkomen zoals in het verleden, waarbij coureurs bewust risico’s namen om een teamgenoot een ‘tow’ te geven.

De regel zorgde ervoor dat Sainz en Leclerc na de kwalificatiesessie nog werden onderzocht door de stewards. Beiden zouden te langzaam hebben gereden, maar in Italië bleef een sanctie voor de Ferrari-coureurs uit.

Ook track limits spelen in Monza rol van betekenis

Ook de track limits speelden een rol van betekenis in Monza. Zo ging er onder andere bij Max Verstappen een streep door zijn eerste snelle ronde in Q1, maar in zijn tweede poging was hij ruimschoots de snelste (1.21,573). Aan het eind van Q1 kon er een streep gehaald worden door de namen van Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Esateban Ocon, Kevin Magnussen en Lance Stroll. In de tweede fase van de kwalificatie, waarin Verstappen opnieuw de snelste tijd noteerde, sneuvelden vervolgens Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Logan Sargeant.

Bekijk hier een rondje in Monza met Max Verstappen in de simulator (video)

Het vuurwerk bleef tot het laatst – Q3 – bewaard. In zijn eerste snelle run maakte Verstappen een stuurfoutje, waardoor hij in bocht vijf het grind naast de baan toucheerde, waardoor hij een fractie aan tijd verloor. Het gevolg was dat de Ferrari’s van respectievelijk Carlos Sainz en Charles Leclerc halverwege Q3 de tijdenlijst aanvoerden, voor de Red Bull van Verstappen.

Daarna gingen de tien coureurs op voor hun tweede snelle run. In een spel om duizendsten van seconden was Verstappen sneller dan Leclerc, maar zorgde Carlos Sainz uiteindelijk voor feest bij de tienduizenden tifosi. Achter de top-3 zag de volgorde er als volgt uit: Russell, Pérez, Albon, Piastri, Hamilton, Norris en Alonso.

Ondanks het mislopen van pole position zal Max Verstappen morgen gewoon op jacht gaan naar zijn tiende zege op rij. Daarmee zou hij het record van Sebastian Vettel, dat hij vorige week in Zandvoort al evenaarde, verbeteren. “Ze (de Ferrari’s, red) zijn snel over een rondje, maar laten we eens kijken hoe het in de race gaat”, zo klonk Verstappen strijdlustig over de boordradio tegen zijn engineer Gianpiero Lambiase.

De race begint zondag om 15.00 uur.

