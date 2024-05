Max Verstappen gaat door met waar hij gebleven was vandaag en prijkt ook in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami bovenaan de lijst. Het is de zesde op rij voor de Red Bull-coureur dit seizoen. Beide Ferrari’s zaten hem de hele sessie op de hielen, maar komen in de laatste fase net iets te kort.

Slechts een paar uur na de enerverende sprintrace in Miami, kruipen de coureurs weer achter het stuur. Ditmaal voor de volgende sessie op het menu van vandaag: de kwalificatie voor het hoofdnummer op zondag. Max Verstappen had in de vrije training en sprintkwalificatie moeite om snel uit de startblokken te komen, maar in de kwalificatie zet hij in Q1 direct de snelste tijd neer. Iets waar veel coureurs moeite mee hebben in deze sessie, want over de boordradio horen we veel geklaag over collega’s die gruwelijk in de weg rijden.

Kevin Magnussen mist mede hierdoor de sprong naar Q2 en zijn dag zit erop in Miami. Net als die van Bottas, Sargeant, Zhou en Ricciardo. Dit terwijl de Australiër eerder op de dag nog knap als vierde werd afgevlagd in de sprintrace. De gezichten staan vandaag ook op onweer in de pitbox van Aston Martin. Nadat het team eerder vandaag met lege handen terugkeerde van de sprintrace, komt het nu niet verder dan Q2 in de kwalificatie. Een schril contrast met vorig jaar toen Fernando Alonso zich nog naar de eerste startrij kwalificeerde in Miami.

Alain Prost

Aan de kop van het veld zien we een mooie strijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. In de alles beslissende ronde laat de Ferrari-coureur het echter liggen en blijft steken op een ruime tiende van de wereldkampioen. Dit betekent de zesde pole position op rij dit seizoen voor Max Verstappen. Alain Prost was de laatste die dit voor elkaar kreeg in 1993 vanaf de start van het seizoen, al staat zijn record zelfs op zeven. Nog één te gaan om dit te evenaren.

