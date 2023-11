De vrees voor regen, donder en bliksem was er. Maar het bleef vrijdag lange tijd droog tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. Nadat het uiteindelijk in Q3 toch begon te regenen en hard te waaien, bleek Verstappen de man op pole op het moment dat de sessie definitief werd stilgelegd.

De kans op neerslag tijdens de kwalificatie was vooraf zo’n 60 procent, maar het had er vervolgens lange tijd alle schijn van dat het in aantocht zijnde noodweer pas ná de sessie het Autódromo José Carlos Pace zou bereiken. Dat liep anders, mede doordat de kwalificatie vijftien minuten later begon dan gepland.

Het venijn van een kwalificatie zit altijd al in de staart, maar helemaal dit keer. De dreiging van noodweer in Q3 betekende dat de coureurs van meet af aan aan de bak moesten in de openingsminuten van de belissende fase. Daarin ging het mis voor Oscar Piastri en Carlos Sainz, de coureurs van respectievelijk McLaren en Ferrari kenden een mispeer.

Max Verstappen had toen al de snelste tijd neergezet. De Nederlander deed dat bij de eerste de beste mogelijkheid in Q3. Dat was maar goed ook, want de omstandigheden veranderden zo enorm snel dat een tweede run geen enkele zin meer had. De wind nam toe, de hemelsluizen openden zich en dat alles op een zodanig extreme manier dat de rode vlag tevoorschijn kwam. Omdat de sessie niet meer werd hervat, betekende het dat de pole voor Verstappen een feit was.

De wereldkampioen wordt op de eerste rij vergezeld door Charles Leclerc (Ferrari). Verrassend is de nummer drie: Lance Stroll (Aston Martin). Zaterdag mogen de coureurs opnieuw strijden om een plek vooraan op de grid: dan wacht de sprintkwalificatie en later op de dag de sprintrace.

Het noodweer in beeld bij Viaplay:

Uitslagen

