Max Verstappen heeft dit jaar een abonnement op poleposities. Een etmaal nadat de wereldkampioen zich al van de beste startplek voor de Oostenrijkse Grand Prix had verzekerd, volgt ook die voor de sprintrace later zaterdag (16.30 uur).

Voor de tweede keer dit jaar, na de Azerbeidzjaanse GP, staat er een sprintrace nieuwe stijl op het programma. Een format dat niet door alle coureurs is omhelsd, maar de fans op zaterdag zowel in de voor- als namiddag van een prikkel voorziet. Helemaal op de vrij korte Red Bull Ring, die bij de start van het eerste deel van de zogenaamde sprint shootout nog enigszins nat is.

Omdat het asfalt snel opdroogt, is het aan de top van de ranglijst stuivertje wisselen: Nyck de Vries en Yuki Tsunoda prijken namens AlphaTauri zelfs kortstondig op P1. Het duo overleeft de eerste schifting, Lewis Hamilton niet. De Brit klokt een tijd die goed genoeg is voor de volgende ronde, maar die wordt hem afgenomen omdat hij buiten de witte lijnen (track limits) heeft gekleurd.

Net in de kwalificatie (47 rondetijden geschrapt) zijn de track limits het gesprek van de dag. In de laatste bochtensector vliegt bijna iedereen opnieuw buiten de lijnen, een euvel dat volgens Max Verstappen voor een hoop ergernis bij hem en zijn collega’s zorgt. In het tweede deel is het niet anders, opnieuw regent het geschrapte rondetijden. Verstappen klokt uiteindelijk de snelste, voor Sainz en Ocon. De Vries, Tusnoda, Gasly, Albon en Russell (hij zet geen tijd neer vanwege een hydraulisch probleem aan zijn auto) zijn klaar.

Hoe belangrijk baanpositie in de finale sessie is, maakt Verstappen duidelijk. Ruim twee minuten voordat de lichten op groen gaan, staat hij bij einde pitstraat al klaar om als eerste de baan op te kunnen. Met het gewenste resultaat. Teamgenoot Pérez vertrekt naast hem op de grid, de Mexicaan is bijna een halve seconde langzamer. Lando Norris (McLaren) positioneert zich verrassend op P3.

