Lando Norris heeft tijdens de GP van Italië een veelbelovende startplek ten opzichte van concurrent Max Verstappen. De McLaren-coureur reed tijdens de kwalificatie naar poleposition, terwijl de Nederlander genoegen moest nemen met de zevende tijd. Ondanks het grote verschil blijft Norris wel realistisch; in de race zal het niet lang duren voordat Red Bull en Verstappen aan de deur kloppen.

“Het biedt kansen voor ons”, zei Norris over de slechte kwalificatie van Verstappen. De Nederlander had zaterdag moeite met de besturing van zijn RB20. “Niets werkte“, resumeerde Verstappen zijn kwalificatiesessie. Ondanks de voorsprong blijft Norris behoedzaam; “Ik ga er wel vanuit dat Verstappen gewoon doorrijdt en binnen de kortste keren weer achter ons zit”, vervolgde hij. “Zijn snelheid in de longruns zag er op vrijdag al heel goed uit en ook op het gebied van banden leek Red Bull weinig last te hebben van graining of degradatie.”

“Morgen zal Verstappen ongetwijfeld weer beter presteren”, aldus Norris. “Ik weet niet zo goed wat er vandaag misging – Red Bull zag er nog steeds snel uit gedurende de kwalificatie, ook op gebruikte banden was Verstappen af en toe sneller dan ik. Het gat naar Pérez is uiteindelijk ook kleiner dan normaal, dus er zal iets niet helemaal goed zijn gegaan. Daar zal vast een reden voor zijn, maar wij gaan er in ieder geval het beste van maken.”

Strijd om de titel

Norris staat op dit moment zeventig punten achter Verstappen in het rijderskampioenschap. Een aanzienlijk gat, waarbij het belangrijk is om te vermelden dat de Nederlander sinds zijn laatste overwinning tijdens de GP van Spanje nog steeds meer punten heeft gescoord dan zijn Britse concurrent. Wil Norris een gooi doen naar de titel, dan zal hij ook in Monza moeten zorgen dat hij (het liefst zo ver mogelijk) vóór zijn Nederlandse rivaal eindigt.

