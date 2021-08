De zevende plaats en zes punten* die Nicholas Latifi in Hongarije scoorde zijn niet alleen heel waardevol voor Williams, maar ook belangrijk voor zijn eigen toekomst bij het team. “Dit helpt natuurlijk alleen maar.”

Latifi heeft, zo vertelt hij The-Race, namelijk geen contract voor volgend jaar bij Williams. De Canadees, die in 2020 bij het team uit Grove debuteerde, aast daar echter wel op. “Het is mijn ambitie om volgend seizoen bij het team te blijven”, zegt hij. “Dit kan dus alleen maar helpen.”

Hoewel zijn sterke optreden in Hongarije natuurlijk een mooie plus achter zijn naam is op Williams’ uitgebreide kandidatenlijst, weet Latifi dat hij er daarmee nog niet is. “We hebben deze kans gepakt, maar er zijn nog veel races te gaan. Daarin moet ik progressie blijven boeken en het team laten zien dat ik hier wil blijven en ze vooruit kan helpen.”

Williams heeft op papier twee zitjes vrij voor 2022, met ook het contract van Latifi’s teamgenoot George Russell dat eind 2021 afloopt. Williams wil Russell graag houden, maar de verwachting is dat hij in 2022 naar Mercedes gaat. Dat zou dan ten koste gaan van Valtteri Bottas, die op zijn beurt weer kandidaat is voor een Williams-zitje.

De laatste geruchten in de paddock wijzen er echter op dat Bottas wel eens naar Alfa Romeo zou kunnen gaan, in plaats van Williams. Aan interesse voor een plekje bij Williams is volgens CEO Jost Capito echter nog altijd geen gebrek.

Behalve de namen van Bottas, Russell en Latifi (die zich volgens Capito goed ontwikkelt) wordt ook die van Nyck de Vries genoemd. Andere coureurs die op het lijstje zouden staan zijn Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat, Guanyu Zhou en Oscar Piastri. Door de naam van simulatorrijder Dan Ticktum kan een streep, Williams werkt niet meer met hem samen.

* uitgaande van de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Krijgt Vettel zijn tweede plek terug, dan wordt Latifi achtste.

