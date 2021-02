Lawrence Stroll noemt kans om Hamilton eind 2021 naar Aston Martin te lokken ‘verleidelijk’

Lokt Lawrence Stroll Lewis Hamilton na het seizoen 2021 naar Aston Martin? De Canadese miljardair noemt het idee ‘verleidelijk’. Volgens Stroll zou iedereen Hamilton wel in zijn team willen. “Lewis in welke auto dan ook is geweldig.”

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft in gesprek met The Independent toegegeven dat hij overweegt om Lewis Hamilton aan het eind van komend seizoen naar zijn team te lokken. Hamilton, 36 ondertussen, tekende begin deze maand een nieuw contract bij Mercedes. De nieuwe overeenkomst van de Brit is echter maar éénjarig, en dus zou hij in 2022 kunnen overstappen naar een ander team.

Probeert Stroll senior na viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ook zevenvoudig – eind 2021 misschien wel achtvoudig – wereldkampioen Hamilton naar Aston Martin te halen? “Het is zeker verleidelijk”, geeft de Canadees toe in gesprek met het Britse dagblad. “Lewis is geweldig in welke auto dan ook, en ik weet zeker dat iedereen ja zou zeggen omdat hij zevenvoudig wereldkampioen is. Maar op dit moment ben ik enorm gefocust om aan het komende seizoen te beginnen.”

Ondanks het éénjarig contract is het natuurlijk helemaal niet zeker dat Hamilton Mercedes aan het einde van het jaar verlaat. Vlak na de contractverlenging zinde Toto Wolff alweer op een langere Mercedes-toekomst voor de Brit. “Dan heb ik het niet alleen over 2022, maar ook daarna”, vertelde de Mercedes-teambaas toen.

