Charles Leclerc weet dat het unieke Circuit de Monaco zijn Ferrari SF21 op het vrij specifieke lijf geschreven is, wat ook betekent dat hij er niet op rekent dat de Scuderia de rest van het jaar vooraan meedoet.

Ferrari imponeert in Monaco, waar het haar goede vorm uit de vrije trainingen onderstreepte door pole te pakken in de kwalificatie. Leclerc was daarbij de man die de klus klaarde, ondanks een crash in zijn laatste Q3-rondje en ondanks dat teamgenoot Carlos Sainz ervan overtuigd was dat ook hij de pole had kunnen claimen.

Leclerc weet echter ook dat Monaco de uitzondering op de regel is, en Ferrari de rest van het jaar niet sterk genoeg zal zijn om zich in de strijd met Mercedes en Red Bull te mengen. “Nee”, is namelijk zijn duidelijke antwoord op de vraag of Ferrari dit niveau de rest van het seizoen kan vasthouden.

“We rijden hier met dezelfde auto als in Barcelona, en je zag waar we daar stonden”, haalt Leclerc aan. In Spanje kwalificeerde Leclerc zich als vierde. Best of the rest, maar wel op zeven tienden van Red Bull en Mercedes. In de race kwam hij daarna op bijna een minuut achterstand als vierde over de finish.

“Ik denk dat dat ongeveer het niveau is waar we de rest van het jaar op zullen zitten”, voorspelt Leclerc. “We zijn gewoon vooral sterk in langzame bochten, en die heb je hier in Monaco meer dan genoeg. Ik verwacht dan ook dat we met ingang van de volgende race weer op het niveau van hiervoor zullen zitten.”

