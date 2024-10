Charles Leclerc geniet ervan om met Max Verstappen op de baan te vechten. De Monegask weet dat de Nederlander hem dan geen enkele ruimte geeft, en dat Verstappen altijd op de limiet rijdt. Leclerc heeft echter een minder goed woordje over voor de FIA na het weekend in Austin, omdat hij vindt dat het bestuursorgaan sommige acties van zijn collega’s te hard heeft bestraft.

De manier van racen van Max Verstappen kwam na de race in Austin in opspraak. Zo was vooral McLaren-teambaas Andrea Stella klaar met de manier van verdedigen door de Nederlander, nadat zijn gevecht met Lando Norris eindigde in een vijf seconden-tijdstraf voor de McLaren-coureur. Charles Leclerc neemt het echter voor Verstappen op.

LEES OOK: Ferrari komt op de valreep nog met upgrades: ‘Als we goede opties hebben’

“Max rijdt altijd op de grens van de reglementen. Dat maakt racen met Max spannend en dat vind ik leuk”, vertelt Leclerc tijdens de FIA-persconferentie in Mexico. “Je weet dat hij nooit ruimte voor je laat. Vechten met Max is altijd spannend.”

Niet genoeg regels

Hoewel de Monegask geniet van zijn confrontaties met de Red Bull-coureur, vindt ook Leclerc dat sommige gevechten in Austin niet helemaal eerlijk door de FIA zijn beoordeeld. “Ik heb een paar dingen in het oordeel (van de FIA, red.) gezien, die moeten worden besproken met de FIA. Sommige straffen zijn gewoon te hard. Als ik dat zeg, heb ik het met name over Oscar tijdens de sprintrace op zaterdag.” De FIA gaf Oscar Piastri na de verkorte een straf van vijf seconden, omdat de Australiër Pierre Gasly van de baan had geduwd in bocht 12.

LEES OOK: Pérez voelt de druk in Mexico: ‘Weet dat ik een verschrikkelijk seizoen heb gehad’

Als Leclerc wordt gevraagd naar of het reglement sommige acties van coureurs, zoals laat remmen, juist in de hand werkt, houdt de Ferrari-coureur zich op de vlakte. “Ik denk dat het gezond verstand moet zegevieren als coureurs dat te veel doen”, aldus Leclerc. “We moeten nog steeds inhaalmogelijkheden hebben, maar Austin was een beetje extreem. Het is moeilijk, er zullen niet genoeg regels in het reglement staan voor elke situatie.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!