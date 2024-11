Liam Lawson heeft zijn talent opnieuw laten zien door als negende te eindigen in de chaotische en natte Grand Prix van Brazilië. De jonge Nieuw-Zeelander heeft hiermee zijn beste resultaat in de Formule 1 geëvenaard, na eerdere negende plaatsen in Singapore en Texas dit jaar. Hoewel het resultaat solide is, heeft Lawson het gevoel gehad dat er meer in had gezeten, zeker gezien zijn indrukwekkende kwalificatie.

Sterke kwalificatie

Lawson wist tijdens de kwalificatie verrassend genoeg de vijfde startpositie te bemachtigen, zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe. Dit plaatste hem vooraan op de grid tussen ervaren coureurs. Helaas kwam de race moeizaam op gang voor Lawson: bij de chaotische start werd hij geraakt door Oscar Piastri, wat leidde tot een spin en tijdsverlies. “Mijn race werd verstoord toen ik bij de start in de rondte ging,” verklaart Lawson. Ondanks het zware begin heeft hij zich uiteindelijk knap herpakt en zich teruggevochten in de punten.

De omstandigheden op Interlagos zijn verre van ideaal geweest, met hevige regenval die de race bijzonder lastig heeft gemaakt. Echter heeft Lawson zich staande gehouden en de race voltooid op een negende plek, een solide prestatie in zulke onvoorspelbare omstandigheden. “Het was een brute race. Een kwestie van overleven.”

Vooruitblikken

Hoewel Lawson blij is met zijn puntenfinish in Brazilië, blijft hij ambitieus door streng voor zichzelf te zijn. “Twee auto’s in de punten is goed en geweldig voor het team. Toch denk ik dat er misschien nog meer in had gezeten, vooral door de goede uitgangspositie.” Met zijn negende plaats heeft hij wederom laten zien dat hij in verschillende omstandigheden uitstekend uit de verf komt en zich kan meten met de top van het veld. Met dit resultaat blijft Lawson zich profileren als een veelbelovende rookie, die steeds dichtbij de gevestigde orde komt.

