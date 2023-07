Pas vijf uur na de race publiceerde de FIA zondagavond de definitieve uitslag van de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk. Het had uren geduurd voordat de stofwolken waren opgetrokken, de ruim 1200 (!) mogelijke overtredingen van track limits door de stewards waren beoordeeld en alle tijdstraffen waren verwerkt. Een cijfermatig overzicht van een chaotische lijnenklucht op de Red Bull Ring.

Tijdens de race over 71 ronden werden de track limits in de bochten 6, 9 en 10 in totaal 83 keer overschreden. Over de boordradio werd door de coureurs steen en been geklaagd over collega-coureurs die de regels aan hun laars lapten, het maakte van de race een gênante vertoning. Uiteindelijk gingen bijna alle Formule 1-coureurs tenminste één keer over de schreef. Alleen George Russell (Mercedes) en Gyanyu Zhou (Alfa Romeo) kleurden op de Red Bull Ring netjes binnen de lijntjes. De helft van de grid, dus tien coureurs, kreeg tijdstraffen opgelegd.

Meteen na de race tekende het team van Aston Martin beroep aan tegen de voorlopige uitslag. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll stelde dat een aantal coureurs niet was bestraft ondanks herhaaldelijke overtredingen van de track limits. Het protest werd gehonoreerd, nadat de FIA had toegegeven dat het inderdaad nog niet in staat was geweest om alle mogelijke overtredingen te bestuderen.

Esteban Ocon onbetwiste koploper qua overtredingen

Nadat alle beelden alsnog waren teruggekeken en de uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk definitief was, bleek dat de onbetwiste koploper qua overtredingen luisterde naar de naam Esteban Ocon. De Fransman van Alpine kreeg dertig seconden aan zijn broek (2×5 seconden en 2×10 seconden) voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. Hij werd uiteindelijke geklasseerd als veertiende. Zonder tijdstraffen zou Ocon kostbare WK-punten voor zijn team hebben gescoord.

Nyck de Vries was achter Ocon de nummer twee: hij kreeg in totaal twintig seconden aan zijn broek. Hij ontving een straf van vijf seconden doordat hij Kevin Magnussen van de baan had geduwd, de overige 15 seconden waren vanwege track limits. De AlphaTauri-coureur werd als vijftiende afgevlagd, maar werd uiteindelijk – nadat alle tijdstraffen waren verwerkt – als zeventiende geklasseerd.

De coureurs in de top-5 van de definitieve uitslag – achtereenvolgens Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris en Fernando Alonso – kregen allen geen straf opgelegd.

Vrijdag hadden de stewards het ook al druk gehad tijdens de kwalificatie voor de GP. Tijdens deze sessie werd door liefst 47 rondetijden een streep gezet vanwege het overschrijden van de track limits. De FIA heeft laten weten dat men naar aanleiding van de (wan)vertoning in Oostenrijk serieus gaat kijken naar een oplossing voor het probleem met de track limits.

Lees hier: het complete tijdschema van de Grand Prix van Groot-Brittannië

Zie hieronder nog even de samenvatting van de Grand Prix van Oostenrijk.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)