Maakt Imola zich op voor terugkeer F1? ‘Hebben de vereiste licentie vernieuwd’

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, zoals het circuit van Imola voluit heet, heeft volgens de circuitsbaas de benodigde FIA-licentie binnen om de Formule 1 te mogen verwelkomen. Dit na het opnieuw laten homologeren van het circuit.

De koningsklasse racete in 2006 voor het laatst op Imola. Nu de kalender flink door de war is geschopt door de coronapandemie, staat het circuit echter op de kandidatenlijst voor mogelijke extra Europese Grands Prix. Het vernieuwen van de zogenaamde Grade 1-licentie is daarbij een belangrijke stap.

“We hebben het circuit opnieuw laten homologeren en zouden nu een Formule 1-race kunnen houden”, vertelt circuitbaas Uberto Selvatico Estense aan de Gazzetta dello Sport. “Het circuit voldoet aan alle FIA-eisen.”

“We hopen dat onze droom zo werkelijkheid kan worden”, zegt Estense over het terughalen van de Formule 1, waar het circuit volgens hem samen met lokale instanties aan werkt.

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft deze week nog aangegeven dat het mogelijk is dat de sport na de eerste acht Europese races op de herziene racekalender nog een aantal Europese circuits aandoet waar de Formule 1 niet (meer) racet.

Ruimte op de kalender is er genoeg, nu de Formule 1 vrijdag bekend heeft gemaakt dat de nummers in Azerbeidzjan, Singapore en Japan niet doorgaan.

Behalve Imola is ook het eveneens Italiaanse Mugello een kanshebber, net als het Duitse Hockenheim. Een dubbelnummer in het Russische Sotsji hoort ook tot de mogelijkheden. Voor eind 2020, als de sport naar het Midden-Oosten gaat, wordt aan een double header in Bahrein gedacht.

