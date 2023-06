Kevin Magnussen neemt Nyck de Vries niets kwalijk voor hun incident tijdens de Grand Prix van Canada. Door een mislukte inhaalactie van de Nederlander liepen beide coureurs punten mis, maar Magnussen ziet vooral een weerspiegeling van zijn eigen rijstijl.

Halverwege de race probeerde De Vries Magnussen in te halen voor de twaalfde plek. De Deen gaf zich niet zomaar gewonnen en dus werd het een wedstrijd wie als laatste kon remmen. De Vries zat echter aan de binnenkant, dus toen hij zich verremde en doorschoot in de bocht nam hij Magnussen met zich mee. De beide auto’s bleven heel, maar ze verloren wel dusdanig veel tijd dat de beide coureurs als laatste eindigden van de gefinishte auto’s.

Magnussen neemt het de Nederlander echter helemaal niet kwalijk. “Ja, hij vocht best hard, maar wie ben ik om daarover te oordelen?” lacht de Haas-coureur tegenover Motorsport.com. “Het enige probleem was dat hij zijn rempunt miste en mij meenam. Dat was het. Ik zat aan de buitenkant en kon niets anders. Maar ja, dat was gewoon pech hebben.” De wedstrijdleiding analyseerde het moment nog wel, maar kwam tot de conclusie dat geen van beide coureurs schuld had aan de situatie.

