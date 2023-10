Met een Heineken 0.0 in zijn hand vierde Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, in de paddock van Qatar het feestje mee. Maar morgen is er weer een dag. “En dan gaan we weer gewoon voor de winst”, keek hij met een lach vooruit naar de Grand Prix van Qatar, waarbij drievoudig wereldkampioen Verstappen vanaf pole zal starten.

Het maakte Vermeulen weinig uit waar Max Verstappen zijn titel zou prolongeren. “Op een zaterdag, in Qatar, Japan of Austin, waar het om gaat is dat hij een prachtig seizoen bekroont. Een titel met overmacht”, stelt Vermeulen. “De eerste titel van Max in 2021 kon niemand scripten, de tweede titel greep hij ook in een heel sterk seizoen, maar dit jaar is hij gewoon oppermachtig. Max heeft weer nieuwe stappen gemaakt.”

Voor verzadiging bij de Limburger hoeft niemand te vrezen, benadrukt Vermeulen. “Morgen gaan we weer gewoon voor de winst. We willen dit momentum vasthouden en doorpakken. Max zal niets van zijn spirit verliezen.”

Da laatste mag ook niet, want volgend seizoen kunnen de verhoudingen weer iets anders zijn, meent Vermeulen. “Dan is het weer een nieuw seizoen en zal alles weer wat dichter bij mekaar zitten. Dat kan weer een heel spannend seizoen opleveren.”

