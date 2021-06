Yuki Tsunoda heeft het boetekleed aangetrokken na zijn derde kwalificatiecrash in slechts zeven races. De Japanner zegt dat hij er alles aan deed om contact met de bandenstapel te voorkomen, maar: “Het voelde net als schaatsen toen ik achterstevoren weggleed.” Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet blij met de ‘koppige’ Japanner.

Tsunoda was al vroeg in Q1 de eerste veroorzaker van een rode vlag. De Japanner verloor de controle over de Alpha Tauri bij het uitkomen van de eerste bocht, waarna hij met de achterkant de bandenstapel toucheerde. Pogingen om zijn auto terug naar de pits te rijden mislukten, waardoor de 21-jarige rookie de ‘walk of shame’ niet kon vermijden.

“Het was mijn fout in de kwalificatie en ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan het team”, vertelt de teleurgestelde Tsunoda. “Ik pakte te veel van de gele kerb in de eerste bocht en spinde. Ik remde zo hard als ik kon om contact met de bandenstapel te voorkomen. Maar het leek net op schaatsen toen ik achterstevoren weggleed. De impact was op een lage snelheid, maar er is wat schade aan de auto dus het team zal vannacht hard moeten werken om mijn auto gereed te maken voor de race”, aldus de Alpha Tauri-coureur na afloop van de kwalificatie.

Het was alweer de derde crash van Tsunoda tijdens een kwalificatiesessie dit seizoen. In Imola ging het ook al vroeg fout, toen hij de controle verloor en de Alpha Tauri flink beschadigde. Twee weken geleden ging het fout in Azerbeidzjan, waar hij zich in Q3 verremde en de auto in de bandenstapel parkeerde.

Marko niet blij met ‘koppige’ Tsunoda

Het leidt tot weinig vrolijkheid bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. Op het Oostenrijkse Servus TV zegt hij dat Tsunoda ‘opnieuw overdreven’ heeft. “We moeten zijn onstuimigheid gewoon afremmen zonder dat het effect heeft op de ongelooflijke snelheid die hij heeft.”

Ondanks de wat mindere reeks gelooft Marko nog steeds in het talent van de rookie, die vorig jaar van de Formule 2 is overgekomen en Daniil Kvyat verving. “Het komt wel goed”, spreekt de Red Bull-adviseur zijn vertrouwen uit in Tsunoda. “Het is gewoon vervelend om in de eerste ronde van Q1 uitgeschakeld te worden. Maar hij bewijst dat hij heel koppig kan zijn”, besluit hij.