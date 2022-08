Red Bull-adviseur Helmut Marko is het niet eens met de kritiek die Red Bull krijgt op haar juniorenprogramma. De Oostenrijker benadrukt dat de meeste coureurs uit het opleidingsteam goed terechtkomen en ‘meer geld verdienen dan ze ooit zouden kunnen met een normale baan’.

Red Bull heeft door de jaren heen al veel jonge talenten naar de Formule 1 gebracht. Zo kwamen dankzij Red Bull onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz en Pierre Gasly in de koningsklasse van de autosport terecht.

Toch krijgt het opleidingsteam van Red Bull ook genoeg kritiek te verduren vanwege de harde aanpak van de junioren en de neiging om deze snel te laten vallen als de prestaties tegenvallen. Marko is het niet eens met die kritiek.

Lees ook: Dit zijn de coureurs van het Red Bull-opleidingsteam voor 2022

“Wij brengen coureurs naar de Formule 1”, zegt Marko tegen Motorsport-Total.com. “Wij waren de eersten die zoiets durfden te doen. Daarna volgden de anderen, op kleinere schaal. Toch krijgen we altijd kritiek omdat we onze coureurs zouden laten vallen.”

Dat is niet zo, benadrukt Marko. “95 procent van de coureurs die we opleiden rijdt DTM, GT’s, Formule E en verdienen veel meer geld dan ze ooit zouden kunnen verdienen met een normale baan. Soms meer dan 15 jaar. En dat is met de sport waar ze van houden. Wij hebben daarvoor de basis gelegd”, pareert Marko de kritiek op het juniorenprogramma van Red Bull.

Lees ook: Marko: ‘We hebben het contract van Gasly onnodig financieel verbeterd’

Bij Red Bull zijn er met Liam Lawson, Jehan Daruvala, Jüri Vips, Dennis Hauger en Ayumu Iwasa in de Formule 2 genoeg junioren in het programma te vinden, al is het maar de vraag wie de eerste zal zijn die de Formule 1 bereikt. Marko zou zijn geld hebben ingezet op Formule 3-kampioen Dennis Hauger, maar is daar na de eerste seizoenshelft in de Formule 2 niet meer zo van overtuigd.

“Dennis Hauger domineerde de Formule 3 op een werkelijk ongelooflijke manier en nu in de Formule 2 heeft hij ups en downs, geen consistentie”, stelt Marko vast. “Het belangrijkste zijn de prestaties en niets anders. En dat is aan het veranderen. Coureurs van wie we dachten dat ze het aankonden, konden het plots niet meer aan, en vice versa. Het is dus moeilijk om voorspellingen te doen”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: Marko: ‘Verstappen is de beste coureur die Red Bull ooit heeft gehad’