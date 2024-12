Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft onthuld dat de Oostenrijkse renstal ergens in ‘de komende dagen’ nieuws over het lot van Sergio Pérez bij Red Bull bekend zal maken. Hoewel de Oostenrijker verder nog niks loslaat over de toekomst van de Mexicaan, zegt hij wel alvast dat de aanhoudende geruchten over Pérez ‘complete onzin’ zijn.

Red Bull sloot het 2024-seizoen af met een derde plek in het constructeurskampioenschap. Wel eindigde de renstal het jaar met de wereldtitel voor de coureurs op zak. Red Bull-adviseur Marko blikt in zijn eigen column voor Speedweek terug op het seizoen van zijn renstal. Vooral de prestaties van stercoureur Max Verstappen worden daarbij geprezen.

LEES OOK: Verstappen bagatelliseert falen van ‘geweldige’ Pérez: ‘Hij is geen idioot’

“Aangezien we in Max de snelste en beste coureur van het veld hebben, is het ook duidelijk dat we tijdens de ontwikkeling rekening moeten houden met zijn voorkeuren als het gaat om de rijeigenschappen van de auto. Ik weet zeker dat hij bij Red Bull Racing zal blijven zolang we hem een competitieve auto bieden”, wijst Marko geruchten over Verstappen ook gelijk naar het rijk der fabelen.

Complete onzin

Marko geeft echter nog geen duidelijkheid over het lot van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. “We zullen de komende dagen nieuws bekendmaken over het rijderspaar voor volgend jaar”, is het enige wat Marko loslaat. De 81-jarige wil wel alvast wat kwijt over wat er de afgelopen tijd in de media over een eventuele exit van Pérez is geschreven. “Er wordt veel over gespeculeerd en er worden bedragen genoemd voor mogelijke transfersommen die complete onzin zijn.”

LEES OOK: Nieuwe teamgenoot Verstappen? ‘Red Bull gunt Liam Lawson promotie’

Of Pérez bij Red Bull blijft, is dus nog even afwachten. Ook voor Yuki Tsunoda is het spannend, want de Japanse coureur is een mogelijke kandidaat om het stoeltje van de Mexicaan over te nemen. Marko had in ieder geval alvast mooie woorden voor Tsunoda over. “Yuki Tsunoda mocht tijdens de tests na het seizoen met de RB20 de baan op en het team was tevreden over zijn technische feedback. In dat opzicht is hij veel beter dan wat er over hem gezegd wordt.”

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).