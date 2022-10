Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het ‘meer dan verrassend’ dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zeker weet dat zijn team het budgetplafond vorig jaar heeft overschreden. Marko vreest dat er dan een lek bij de FIA moet zijn geweest, aangezien de cijfers nog niet openbaar zijn.

Vrijdag ging het gerucht in de paddock dat twee teams vorig seizoen het budgetplafond hadden overschreden. Het zou daarbij volgens Auto, Motor und Sport gaan om Aston Martin en Red Bull, waarbij een van de twee teams zelfs met een ‘aanzienlijke marge’ over het plafond van 145 miljoen dollar was gegaan.

De geruchten, die pas volgende week ontkracht of bevestigd kunnen worden omdat de FIA dan pas met de cijfers komt, leidde wel al direct tot een verbale strijd tussen Mercedes en Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde het een ‘publiek geheim’ dat een van de teams ‘fundamenteel enorm’ over het budgetplafond was gegaan.

Wolff noemde daarbij niet expliciet Red Bull, al liet hij bij een opmerking wel doorschemeren dat hij op dat team doelt. Red Bull-teambaas Christian Horner ontkende namelijk dat er sprake was van een overschrijding, tot verbazing van Wolff. “Het is grappig dat Christian dat zegt, want het is al weken en maanden dat ze onderzocht worden, dus misschien spreekt hij niet met zijn financieel directeur”, zei de Oostenrijker.

Red Bull-adviseur Helmut Marko noemt het in gesprek met ORF ‘meer dan verrassend’ dat Wolff aan die cijfers komt, ‘want hij heeft het over een enorme overschrijding’. Het zou volgens Marko daardoor zelfs nog erger kunnen zijn dan gedacht. “Er moet ergens een lek zijn bij de FIA en dat is veel zorgwekkender”, stelt de Oostenrijker. “De reputatieschade is enorm.”

Zelf wil Marko het rapport van de FIA, dat volgende week woensdag zou moeten verschijnen, afwachten. Wel geeft hij toe dat Red Bull een tijdje met de FIA in gesprek is geweest ‘over verschillende punten’. “Het is bijvoorbeeld de vraag of sommige werknemers al dan niet onder het budgetplafond vallen.”

“We hebben verschillende bedrijven die niet allemaal voor de Formule 1 werken”, voegt Marko toe. “Sommige mensen zijn overgeplaatst naar een andere afdeling en die kosten kun je vanuit ons oogpunt niet meenemen.”