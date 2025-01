Is Max Verstappen in 2025 weer de favoriet voor de wereldtitel? Bij Helmut Marko staat de Nederlandse coureur alvast op nummer één van zijn lijstje met titelkandidaten. Ook Lewis Hamilton zal volgens Marko Verstappen niet kunnen verslaan, ook al heeft de Brit als Ferrari-coureur naar verwachting een sterkere bolide tot zijn beschikking.

Lewis Hamilton is deze week officieel begonnen aan zijn avontuur bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen, samen met de vele tifosi die de Brit verwelkomde in Maranello, hoopt natuurlijk met de Scuderia een volgende wereldtitel te pakken. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat echter niet zo gauw gebeuren.

LEES OOK: Marko vergelijkt Verstappen met Vettel: ‘Max behoort tot een andere klasse’

“Zelfs als (Hamilton, red.) een goede Ferrari heeft en wij een middelmatige Red Bull voor Max (Verstappen, red.) bouwen, zou ik mijn geld op Max zetten”, vertelt de Oostenrijker tegen Sport Bild. “Max is niet alleen de snelste, maar ook de beste in de Formule 1 vanuit het totaalpakket. Hij haalt per ronde 0,1 tot 0,2 seconden uit de auto die geen enkele andere coureur vindt.”

Twijfels

Ondanks het rotsvaste vertrouwen van Marko in Verstappen, erkende de adviseur wel de indrukwekkende prestaties van McLaren en Ferrari in 2024. “De twee raceteams hadden vorig seizoen de beste basis voor hun auto’s en konden op de meeste circuits goed presteren.”

LEES OOK: Marko waarschuwt Russell voor Antonelli: ‘Kan een gevaar zijn’

Volgens Marko heeft Red Bull echter een streepje voor wanneer het aankomt op coureurskeuze, vanwege Verstappen. “Charles Leclerc is goed in de kwalificatie, maar maakt veel fouten in de races”, vervolgt Marko. “En Lewis Hamilton heeft nog steeds de snelheid, maar kan hij dat een heel seizoen volhouden? Daar heb ik mijn twijfels over.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)