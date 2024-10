In de wereld van de Formule 1 zijn regels niet te missen. Echter heeft Martin Brundle, Sky Sports-commentator, zijn twijfels over één specifieke regel die volgens hem de sport meer kwaad dan goed doet. In een recente Q&A op Reddit deelt hij zijn visie en pleit hij voor de afschaffing van de blauwe vlaggen.

LEES OOK: Mohammed Ben Sulayem: ‘Formule 1 heeft limiet bereikt met 24 races’

Meer regels, minder vaardigheid

In de afgelopen jaren heeft de sport te maken gehad met een enorme toename van regels die de coureurs en teams moeten naleven. Sommige zijn noodzakelijk voor de veiligheid en integriteit van de sport, maar andere regels roepen vragen op. Brundle wijst erop dat de blauwe vlaggen een negatieve impact hebben op de rijvaardigheden van de coureurs. Als er een blauwe vlag wordt getoond, dient een coureur aan de kant te gaan omdat hij op een ronde wordt gezet.

“Ik ben voorstander van de afschaffing van de blauwe vlaggen,” zegt Brundle stellig. “Coureurs weten tegenwoordig niet meer hoe ze door het verkeer moeten navigeren, zoals wij dat vroeger moesten doen. Het was een leuke uitdaging!” De voormalig F1-coureur refereert aan een tijd waarin coureurs zelf verantwoordelijk waren voor het inhalen van achterblijvers. Brundle is zich ervan bewust dat de moderne aerodynamica het lastig maakt om andere coureurs in te halen, maar hij blijft bij zijn standpunt. “Door de technologische vooruitgang is het moeilijker geworden om voorbij de achterblijvers te komen. Dit heeft ons veel geleerd en een belangrijke vaardigheid verloren laten gaan.”

LEES OOK: Tijdschema GP Verenigde Staten: Zo laat begint het sprintweekend in Austin

Overige regels zijn in orde

Hoewel Brundle zijn kritiek heeft geuit op de blauwe vlaggen, is hij over het algemeen tevreden met de andere regels die in de Formule 1 worden toegepast. “De regels zijn redelijk goed afgestemd. De auto’s worden goed gecontroleerd op veiligheid, integriteit en legaliteit,” legt de Brit uit. Ook de raceafstanden zijn volgens hem goed, al heeft hij wel een suggestie voor de Grand Prix van Singapore. “Misschien zou ik die iets inkorten, net zoals Monaco. Maar verder ben ik tevreden. De Formule 1 is populairder dan ooit, dus als iets werkt, waarom zou je het dan veranderen?”

Lees hier alles over de Grand Prix van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine