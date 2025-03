Martin Brundle voorspelt dat Max Verstappen dit seizoen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 zal behalen, ondanks dat de kaarten geschud zijn en McLaren als torenhoge favoriet naar Melbourne trekt. Volgens de voormalig Formule 1-coureur heeft de viervoudig wereldkampioen een cruciaal voordeel ten opzichte van zijn concurrenten en zal dat het verschil maken.

Martin Brundle is ervan overtuigd dat het pure talent en de ervaring van Max Verstappen het doorslaggevende verschil zullen maken in de strijd om het wereldkampioenschap. De Britse commentator beschouwt de Nederlander als de favoriet voor de wereldtitel, ondanks dat het onzeker is of de RB21 al in Melbourne in staat zal zijn om mee te dingen naar de overwinning.

“Voor mij begint Max het seizoen als favoriet, omdat hij duidelijk de nummer één binnen Red Bull zal zijn. Hij is enorm snel, ontzettend goed en weet precies hoe hij meerdere kampioenschappen moet winnen, net zoals Lewis”, zegt Brundle tegenover Sky Sports News, die vervolgens op een cruciaal voordeel van de viervoudig wereldkampioen wijst. “Zijn belangrijkste rivalen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri, weten nog niet hoe ze een F1-wereldkampioenschap moeten winnen.”

Hoofdschuddende Verstappen

Toch zal het niet eenvoudig worden, omdat het na vorig seizoen en de eerste drie testdagen in Bahrein lijkt dat Verstappen niet meer in de dominantste auto plaatsneemt. De wintertest van het team uit Milton Keynes in Sakhir verliep verre van soepel. Op de laatste testdag ging Verstappen de hele dag de baan op, maar had hij moeite om een volledige racesimulatie te voltooien. Red Bull experimenteerde met verschillende opstellingen en configuraties van de voorvleugels, maar de RB21 leek soms onrustig. Verstappen was zichtbaar gefrustreerd, want hij schudde zijn hoofd en spinde. Vorige week voorspelde hij tijdens een media-evenement van Viaplay op het circuit van Zandvoort nog dat McLaren eenzaam aan de top zal staan.

Brundle zag ook de problemen waarmee Verstappen te maken kreeg. “Red Bull zei dat ze veel van de problemen van vorig jaar hadden opgelost, maar we zagen Max ook op de baan, een keer zijn hoofd schuddend en de wielen laten draaien omdat hij boos was over de onbalans van de auto”, zegt hij. “Ik had niet het gevoel dat het specifiek aan het circuit lag, maar het waren behoorlijk lastige omstandigheden tijdens die pre-season test”, erkent Brundle.

‘Wereldkampioen is de terechte winnaar’

Pierre Waché, technisch directeur van de Oostenrijkse renstal, is zich bewust van de concurrentie en deelt de zorgen van Verstappen. “Ik denk dat het krap wordt”, vertelt de Fransman aan The Race. “Op dit moment ziet het er niet naar uit dat we snel genoeg zijn, maar daarna zullen we zien. Het lijkt erop dat McLaren en Ferrari sneller zijn”, voorspelt hij.

Toch blijft Brundle’s vertrouwen in het vermogen van Verstappen om alle uitdagingen die op zijn pad komen te overwinnen onwankelbaar, wat de weg vrijmaakt voor een intrigerende strijd in het Formule 1-seizoen 2025. “Ik denk dat Max het seizoen moet beginnen als favoriet. Wie dit jaar het wereldkampioenschap wint, is onbetwist de terechte winnaar.”

