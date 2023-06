Dat de combinatie Max Verstappen en Red Bull snel en succesvol is, weten we. Maar het blijkt ook een zeer betrouwbare tandem. Wie in de cijfers duikt, komt tot de conclusie dat de regerend wereldkampioen inmiddels al 27 Grands Prix op rij de finish haalde. Geen van de andere coureurs kan op dit moment aan die ijzersterke reeks tippen.

Een mooie quiz-, whatsappgroep- of huiskamervraag: ‘Wat was de laatste race waarin Max Verstappen uitviel?’ Voor het antwoord moeten we terug naar 10 april 2022. De Nederlander moest destijds in de Grand Prix van Australië door hydraulische problemen na 38 ronden de strijd staken. Sinds de pech in Melbourne ging het echter crescendo: 27 weekenden op rij haalde Verstappen vervolgens de finish.

Ondanks dat imposante aantal is hij (nog?) geen recordhouder; dat is Lewis Hamilton namelijk. De Brit slaagde er tussen de Grand Prix van Groot-Brittannië 2018 en de Grand Prix van Bahrein 2020 maar liefst 48 keer op rij in om zijn bolide aan de finish te brengen. Een eerdere reeks van 33 achtereenvolgende uitgereden races tussen 2016 en 2018 brengt Hamilton overigens ook nog een vierde plek aller tijden. Verstappen staat op de eeuwige ranglijst gedeeld negende met zijn huidige serie van betrouwbaarheid.

Aantal uitgereden races op rij, de top-10:

LEWIS HAMILTON 48

(Gr-Brittannië’18-Bahrein’20) DANIEL RICCIARDO 37

(Stiermarken’20-Mexico’21) NICK HEIDFELD 33

(China’07-Italië’09) LEWIS HAMILTON 33

(Japan’16-Frankrijk’18) CARLOS SAINZ 31

(Eifel’20-Saoedi-Arabië’22) KIMI RÄIKKÖNEN 30

(Australië’12-Hongarije’13) FERNANDO ALONSO 29

(China’13-België’14) NICO ROSBERG 28

(Canada’08-Japan’09) ESTEBAN OCON 27

(België’16-Mexico’17)

&

MAX VERSTAPPEN 27

(Imola’22-Canada’23, enige in top-10 met actieve reeks)