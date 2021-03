Max Verstappen blikt vooruit: ‘Nu moeten we leveren’

Komend weekend staat de eerste race van het kersverse Formule 1 seizoen op de agenda. Max Verstappen blikt met Red Bull in een korte Q&A vooruit. “Mercedes zijn nog steeds de favorieten”

Verstappen vond het geen probleem slechts 12 uur de tijd hebben gehad om aan de RB16B te wennen: “Ik vond het niet erg om maar anderhalve dag in de auto te hebben. Voor mij was het belangrijkste het aantal kilometers en het feit dat de set-upwijzigingen die we tijdens de test hadden aangebracht werkten. Je kunt nog niet zoveel zeggen over de exacte limieten van de auto, aangezien we alleen in warme omstandigheden hebben gereden en elke baan andere dingen nodig heeft. Maar ik heb een goed gevoel voor de auto. Voor mij was hij stabiel genoeg om comfortabel aan te voelen. Er zijn altijd dingen om beter te doen, maar we brengen altijd verbeteringen aan en dat is wat de ingenieurs ook zullen doen.”

Op de vraag of Verstappen hoge verwachtingen heeft van het seizoen, laat hij niet teveel los: “De test was zeker een positieve start voor ons. Je kunt altijd blij zijn als je zoveel ronden hebt gereden en een goed begrip van de auto hebt gekregen, maar het zegt niets over pure prestaties. Ik weet dat mensen opgewonden zijn en denken dat we dit alleen maar zeggen, maar Mercedes zijn nog steeds de favorieten. Hoe kunnen ze dat niet zijn als ze zeven wereldkampioenschappen op rij hebben gewonnen?”

De Nederlander wil zich niet teveel laten meeslepen: “Ik weet zeker dat Mercedes ook wil dat mensen denken dat wij de favorieten zijn en ons onder druk zetten, maar we zijn gewoon met onszelf bezig. Je kunt er zeker van zijn dat iedereen in dit team en bij Honda er alles aan doet om hen te verslaan en iedereen die dit jaar misschien snel is. Ik zie elk seizoen als een nieuwe kans om ze te verslaan, maar we zouden stom zijn om te verwachten dat die strijd gemakkelijk zal zijn en na de tests denken dat we voor liggen.

2021 wordt alweer het zevende seizoen voor Verstappen in de Formule 1, maar gelukkig heeft hij er nog altijd veel zin in: “Ik kan niet wachten tot we allemaal pushen in Q3. Dat is het moment dat je iedereen op volle kracht ziet met weinig brandstof en wanneer je weet wie zich qua prestaties heeft ontwikkeld. En dan zullen we in de race zien wie die prestaties over een raceafstand vast kan houden. Laten we hopen dat we in beide goed kunnen zijn!”

Techinisch directeur van Red Bull Racing Honda, Pierre Waché, kwam ook even aan het woord over de grootste veranderingen voor het 2021 seizoen: “Er wordt dit jaar veel doorgesluisd van vorig seizoen. Door de regelgeving is de basisvorm van de auto niet veranderd en we hebben, net als alle andere teams, onderdelen van vorig jaar gebruikt. Vandaar de naam RB16’B’.

Maar 2021 ziet ook veel technische regelwijzigingen: “De FIA ​​heeft enkele delen van de aerodynamische voorschriften gewijzigd om de belasting van de auto op de banden te verminderen, inclusief veranderingen op de vloer, op de achterremkanalen en enkele kleine aanpassingen aan de bargeboards. Bovendien heeft F1 nu een budgetcap. Dat heeft een enorm effect op de sport en de vooraanstaande teams. De manier waarop we werken en we de auto ontwikkelen moeten op alle gebieden van het bedrijf efficiënter zijn.”

Max Verstappen had nog een laatste opmerkingen voordat het circus naar Bahrein vertrekt voor de eerste race van het seizoen: “Nu moeten het team en ik leveren, zodat we kunnen proberen een titelgevecht aan te gaan. We kennen allemaal onze rol en het is goed om te zien dat Honda en ExxonMobil de afgelopen winter hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat we voor dit seizoen het best mogelijke pakket in de RB16B hebben zitten. Ik hou van het circuit in Bahrein en het zal spannend zijn om onze prestaties te zien. Het is tijd om te zien wie wat heeft.”