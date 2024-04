De Grand Prix van China is na vijf jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender. Het belooft een van de spannendste races tot nu toe te worden. De coureurs worden meteen in het diepe gegooid – het raceweekend staat in het teken van het beruchte sprintformat. Max Verstappen was al behoedzaam voor de GP van China, maar in aanloop naar de eerste, en tevens laatste vrije training geeft hij toe dat er nog een hoop onzekerheden in de lucht hangen.

Een ogenschijnlijk relaxte Max Verstappen staat op de donderdag de pers te woord in Shanghai. Terwijl in de pitstraat de laatste voorbereidingen worden getroffen, geeft de Nederlander zijn kijk op het aankomende weekend. “Ik heb het hier altijd naar m’n zin gehad”, zegt hij opgewekt. “Het is een mooi circuit om op te racen, dus daar kijk ik zeker naar uit.” Max Verstappen was er in 2019 – tijdens de laatste editie van de GP van China – ook al bij. De coureur was toen goed voor de vijfde plaats op de grid.

In vijf jaar tijd is er een hoop veranderd. Met drie titels op zak hoopt Max Verstappen de GP van China voor het eerst op zijn naam te zetten – het is immers een van de weinige overwinningen die nog mist op zijn CV. Daarbij houdt hij wel rekening met een “uitdagend” sprintweekend. “We zullen alles uit VT1 moeten halen”, legt hij uit. “Onze tijd maximaliseren en de auto zo goed mogelijk zien te begrijpen.”

Sprintweekend

Vooralsnog betekent de GP van China een stap in ‘het grote onbekende.’ Een circuit waar vijf jaar lang niet op is geracet en een gloednieuw sprintformat roepen tal van vraagtekens op bij Verstappen. Als kers op de taart belooft ook het weer parten te gaan spelen boven het Chinese asfalt. “Het maakt het allemaal iets ingewikkelder, maar dat is voor iedereen hetzelfde”, geeft Verstappen toe. “We moeten daar gewoon goed mee omgaan.”

Het is bekend dat de Nederlandse kampioen geen fan is van de sprintweekends. Nu het format iets is aangepast, kan hij zijn mening iets bijstellen. “Het (sprintformat, red.) is nu logischer”, meent hij. Met de nieuwe parc fermé regels mag de auto nog worden aangepast tussen de verschillende sessies. “Nu hebben we tenminste meer tijd om de afstelling perfect te maken”, lacht Verstappen. “Voorheen zat je het hele weekend vast aan een bepaalde set-up. Ik had hier liever een regulier raceweekend gereden, maar op z’n minst kunnen we nu zien hoe het nieuwe format werkt.”

Verstappen heeft vooralsnog geen idee hoe Red Bull ervoor staat in China. Daarbij wil hij benadrukken dat de marges met de concurrentie nog steeds erg klein zijn. “Ik snap dat [sprintweekends] goed zijn voor Formule 1, maar ik geen idee hoe we het hier gaan doen. Het gat met de rest is kleiner dan vorig jaar dus we moeten echt ons best blijven doen. Er zijn nog heel veel onzekerheden.” Gaat het Verstappen lukken om ook in China als eerste over de streep te komen? “We zullen zien”, lacht hij.

