In typisch Nederlandse omstandigheden – lees: regen – wandelde Max Verstappen donderdag aan het einde van de ochtend de paddock van het circuit van Zandvoort binnen, met in zijn kielzog één van zijn vaste beveiligers voor de komende dagen. Even later schoof de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull aan bij de FIA persconferentie en liet hij weten uit te kijken naar weer ‘een fun weekend’.

De afgelopen twee jaar wist Max Verstappen de Dutch GP onder zonnige omstandigheden op zijn naam te schrijven en daarmee zorgde hij voor een enorm oranje-feest in de Noord-Hollandse badplaats. Hoe het is om in dergelijke omstandigheden Max Verstappen te zijn, was één van de eerste vragen op de persconferentie. “Ik zou het niemand toewensen”, reageerde hij gevat met een kwinkslag. Dan serieuzer: “Het is natuurlijk geweldig om hier alle Nederlandse fans te zien en Zandvoort is een geweldige baan om te racen.”

Bekijk hier nog eens de zege van Max Verstappen in Zandvoort in 2022

Als Max Verstappen zondag zijn trilogie in Zandvoort weet te voltooien, dan betekent dat zijn negende zege op rij, een evenaring van het record van Sebastian Vettel uit 2013. Verstappen is nooit zo met records bezig.

‘We denken niet zoveel aan ongeslagen status’

“We proberen als team onze ongeslagen reeks dit seizoen voort te zetten. We hebben een snelle auto, dat weten we, en het is zaak om ervoor te zorgen dat in een raceweekend alles samenkomt. We denken niet zoveel aan onze ongeslagen status. We kijken vooruit en met die insteek bereiden we ons ook voor. Maar natuurlijk willen we zondag winnen. Dit is voor mij één van mijn favoriete circuits”, aldus Verstappen.

De weersvoorspellingen zijn wisselvallig en in die zin totaal anders dan de voorgaande edities. ,,Maar de afgelopen jaren waren we in Zandvoort waarschijnlijk een beetje verwend”, stelt Max Verstappen. “Als het regent is het zaak om je goed aan te passen aan de omstandigheden. Het is voor iedereen hetzelfde, dus we gaan het zien.”

