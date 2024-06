Bij Mercedes hoopt men stiekem nog steeds op een samenwerking met Max Verstappen. Inmiddels lijkt de aandacht verschoven naar Andrea Kimi Antonelli, maar in de toekomst kunnen we niet uitsluiten dat de Nederlander toch een keer een transfer gaat maken naar de Duitse renstal. Volgens oud-coureur en analist Ralf Schumacher zou George Russell de dupe zijn van een dergelijke deal.

Menig expert voorspelt een Mercedes-line-up van George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de nabije toekomst. Laatstgenoemde wordt al enige tijd klaargestoomd voor de Formule 1 en mag sinds kort tijdens vrije trainingen in actie komen. Met de komst van Antonelli is het natuurlijk uitgesloten dat Max Verstappen een transfer maakt naar Mercedes. Al is dat natuurlijk nooit in beton gegoten.

Als Verstappen in de toekomst tóch naar Mercedes komt, vormt hij een gevaar voor George Russell. Zeker na de Canadese Grand Prix weet Ralf Schumacher het zeker – de Duitsers zullen Russell altijd slachtofferen ten behoeve van Verstappen.

“Als Max er ooit voor kiest om Red Bull te verlaten, dan is hij altijd welkom bij Mercedes”, zei de voormalig Formule 1-coureur bij de Duitse tak van Sky Sports. “Dat is slecht nieuws voor George Russell. Hij is misschien heel erg getalenteerd maar hij maakt ook heel veel fouten. Als er een wereldkampioen als Verstappen op de markt komt, dan is Russell zeker in gevaar.”

Schumacher zag hoe de 26-jarige coureur in Canada op pole kwalificeerde. In de race maakte hij echter een aantal cruciale fouten, waardoor hij zijn kwalificatie niet kon omzetten naar een overwinning. “Als Verstappen in de Mercedes had gezeten, had hij die race gewonnen”, aldus Schumacher. “Max is zo’n coureur die gewoon het verschil maakt. Hij is precies wat Mercedes nodig heeft om weer naar de top te rijden. Toto Wolff zou heel veel voor hem over hebben.”

