De GP van Spanje staat voor de deur! Voor Max Verstappen blijft het Spaanse asfalt een bijzondere plek – in 2016 boekte hij zijn eerste zege op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Acht jaar later staat de teller op zestig overwinningen en moet de Nederlander zijn vierde titel verdedigen. Met een knaloranje helm in de aanslag wil Verstappen zich in Spanje weer de beste bewijzen.

Het Europese seizoen is nu echt begonnen. Na een tussenstop in Canada staat Max Verstappen voor vijf Europese races in zes weken tijd, te beginnen met de Grand Prix van Spanje. Een drukke agenda, maar de drievoudig wereldkampioen is klaar om zijn voorsprong in het kampioenschap nog verder uit te breiden. “Het team en ik bereiden ons zo goed mogelijk voor op de Spaanse GP”, schrijft hij in een officieel persbericht.

‘Momentum behouden’

“Ik heb hele goede herinneringen aan dit circuit”, vervolgt Verstappen. “Hier won ik natuurlijk mijn eerste Formule 1-race. De baan heeft een goede balans tussen snelle en langzame bochten. In het verleden hebben we hier goed gepresteerd, dus ik ben benieuwd wat we uit de auto kunnen persen dit weekend.”

Twee weken geleden klom Verstappen nog naar de bovenste trede van het podium, ware het niet dat hij genoeg tegenstand kreeg van zijn rivalen. “Ik wil dit momentum nog even behouden”, doelt hij op zijn triomf tijdens de Grand Prix van Canada. “Ik kijk zeker uit naar dit weekend. Nu is het hopen dat het een beetje lekker weer wordt!” Goed nieuws voor Verstappen: waar de Canadese race volledig in het water viel, verwacht men in Spanje een zonovergoten wedstrijd.

