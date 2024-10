Leerde Daniel Ricciardo zichzelf slechte rijgewoontes aan tijdens zijn tijd als McLaren-coureur? Red Bull-teambaas Chrisitan Horner vond van wel toen de Australiër weer bij het Oostenrijkse team terugkeerde. McLaren-ingenieur Tom Stallard is het echter niet met de Britse teambaas eens.

Ricciardo reed tot en met 2018 als coureur voor Red Bull, voordat de Australiër naar Renault overstapte. Daar bleef de coureur echter niet lang, en al na twee seizoenen ging Ricciardo naar McLaren. Tijdens het 2022-seizoen maakte McLaren bekend dat Ricciardo werd vervangen door Oscar Piastri, waardoor de man uit Perth weer terugging naar Red Bull.

Horner grapte eerder al dat de Australiër na zijn McLaren-tijd naar zijn voormalige werkgever terugkeerde met een aantal ‘slechte gewoontes’ in zijn rijden. “Ik denk dat het probleem is dat als je in een auto rijdt die duidelijk zijn beperkingen heeft, je je aanpast en probeert het maximale uit die auto te halen”, zei de Red Bull-teambaas. “En toen (Ricciardo, red.) terugkwam, was het duidelijk dat hij een aantal gewoontes had opgepikt die we niet herkenden als de Daniel die ons twee of drie jaar eerder had verlaten.”

Geen slechte gewoontes

Tom Stallard, voormalig race-ingenieur van Ricciardo bij McLaren, is het echter niet met de uitspraak van Horner eens. “Ik zou eigenlijk zeggen dat Daniel de auto heel normaal bestuurde”, aldus de ingenieur in de Beyond the Grid-podcast. “Onze auto vereiste een aantal heel specifieke acties, vooral rond het indraaien van de bocht. Hij had er moeite mee om zich aan te passen, omdat het een heel precieze timing van de coureur vereiste en je moet dat heel snel doen.”

“Dus ik denk niet dat hij het team heeft verlaten met slechte gewoontes”, vervolgt de huidige race-ingenieur van Piastri. “Hij heeft het team geleerd door zijn rijgedrag op een bepaalde manier aan te passen om te proberen het beste uit onze auto te halen, en toen had Red Bull duidelijk het gevoel dat ze iets anders nodig hadden.”

