McLaren werd dinsdagavond het eerste Formule 1-team dat de livery voor 2024 toonde. De daadwerkelijke nieuwe auto, de MCL38, maakt pas volgende maand zijn opwachting bij een shakedown op het circuit van Silverstone. Maar hoe staat het ervoor bij de Britse renstal? Is het tijd voor een aanval op Red Bull? Teambaas Andrea Stella doet een boekje open.

Nog meer papaja dan vorig jaar, antraciet accent en wat chroomtinten – het uiterlijk van de nieuwe McLaren wordt gekenmerkt door kleuren zoals we die inmiddels kennen. In die zin verandert er in 2024 op het oog weinig. Maar hoe zit het technisch gezien, wat gaat de MCL38 brengen en hoe groot is de invloed van gerenommeerde nieuwe krachten die de Britse renstal bij rivalen wegkaapte?

“De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang, het verloopt relatief soepel”, zegt Stella op de officiële website van F1. “Alles gaat tot nu toe volgens plan.”

‘Enorm competitief’

Met de bekendmaking van de nieuwe livery opende McLaren het bal onder de teams richting 2024. Het is een jaar waarin Stella met zijn team het zo dominante Red Bull wil uitdagen. En als het even kan, verslaan. “Red Bull hoefde de auto van afgelopen jaar niet heel erg door te ontwikkelen om succesvol te zijn”, zag de McLaren-teambaas. “Ze konden zich dus al snel richten op 2024. “Ik denk dat ze opnieuw enorm competitief zullen zijn. Waar wij staan, zullen we gaan zien.”

Om Red Bull aan te vallen, helpt het dat het team een nieuwe windtunnel heeft. De auto van 2024 is het eerste resultaat daarvan. Ook nieuwe krachten spelen een rol in de jacht op succes. David Sanchez kwam over van Ferrari, Rob Marshall van Red Bull. Stella: “Ze begonnen op 2 januari, ze kijken naar onze auto en hoe we werken. En gedurende het seizoen kan hun invloed duidelijker en zichtbaarder worden.”

