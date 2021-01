McLaren trekt op 15 februari het doek van 2021-auto, bolide krijgt de naam MCL35M

McLaren heeft als tweede team een datum voor de onthulling van zijn uitdager voor 2021 bekendgemaakt. Het team uit Woking zal de MCL35M, zoals de opvolger van de MCL35 heet, op 15 februari aan het publiek tonen.

Alfa Romeo prikte vorige week als eerste team een datum voor de onthulling van de 2021-auto. Het Italiaanse merk zal de C41 op 22 februari aan de wereld tonen. Alfa Romeo bevestigde daarbij dat de presentatie in het Poolse Warschau plaats zal vinden, dit natuurlijk dankzij titelsponsor Orlen.

Met McLaren heeft een tweede team een datum voor de reveal van de nieuwe auto bekendgemaakt. Een weekje eerder dan Alfa Romeo, op 15 februari, zal de Britse renstal vanuit de fabriek in Woking de MCL35M tonen aan het publiek. Op woensdag deelde McLaren alvast een fire up van de Mercedes-motor achterin de MCL35M. De presentatie begint om 20 uur Nederlandse tijd en zal via een livestream online te volgen zijn.

Begin deze maand gaf Aston Martin al aan in maart de 2021-auto te onthullen, samen met de officiële voorstelling van zijn rijdersduo Sebastian Vettel-Lance Stroll.

