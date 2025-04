Gemengde gevoelens bij Mercedes! George Russell, die in de afgelopen twee Grands Prix op het podium stond, kwalificeerde zich zaterdag als vijfde voor de GP van Japan. Na een aantal veelbelovende vrije trainingen betreurt de Brit een mislukte snelle ronde in Q3. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die de zesde tijd klokte op Suzuka, is daarentegen zeer tevreden over zijn optreden.

George Russell heeft gemengde gevoelens over zijn kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. De Brit klokte uiteindelijk de vijfde tijd, maar had het gevoel dat hij meer uit de auto had kunnen halen. “Vandaag voelt P5 zeker als een ondermaatse prestatie voor ons”, reageerde de Mercedes-coureur na afloop. “We waren het hele weekend ijzersterk, dus ik geloof echt dat we konden meedingen naar de eerste startrij.” De eerste twee plekken worden nu bezet door Max Verstappen en Lando Norris. Eerstgenoemde verzekerde zich middels een fenomenale laatste ronde van poleposition.

Volgens Russell zat het moment van de waarheid hem niet mee: “Helaas heb ik in die laatste ronde op het kritieke moment tijd laten liggen. Naarmate de sessie vorderde, werd de baan koeler. Voor onze laatste poging waren de banden iets te koud – bij de start van de ronde had ik al een grote uitglijder in bocht twee. Dat kostte me een paar tienden, waardoor ik mijn eerdere tijd niet kon verbeteren.”

Toch blijft Russell optimistisch over zijn kansen op zondag. “Hoewel we natuurlijk teleurgesteld zijn, is P5 geen slecht uitgangspunt”, vervolgde hij. “We hebben het hele weekend een goed tempo gehad en ik heb vertrouwen in de auto. We moeten eerst maar eens afwachten wat het weer gaat doen. Nat of droog, ik denk dat we sowieso strijden om een podiumplaats. In Melbourne hebben we ook al gezien hoe chaotisch een race kan worden, dus laten we profiteren van de omstandigheden.”

Tevreden Antonelli

Anders dan teamgenoot George Russell was Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli wél tevreden na de kwalificatie. De jonge Italiaan verzekerde zich van de zesde startplek. “Ik ben tevreden met hoe mijn sessie is verlopen”, grijnsde hij. “Tijdens de vrije trainingen slaagde ik er niet in om een goede ronde neer te zetten, dus om eerlijk te zijn had ik weinig vertrouwen in de kwalificatie.”

Antonelli benadrukte de belangrijke rol van Mercedes: “Bono (mijn race-ingenieur, red.) was een geweldige steun, samen met Bottas, die me veel advies heeft gegeven. Ik heb ronde na ronde vooruitgang geboekt en P6 is uiteindelijk geen slecht resultaat. Er was zeker meer prestatie te vinden in de auto; ik had nog steeds een beetje moeite met sector één. Als ik dat had verbeterd, hadden we misschien nog verder naar voren kunnen komen.” Met het oog op de race hoopt Antonelli – net als in Melbourne – te profiteren van de nodige neerslag. “Ik zou het zeker niet erg vinden als het gaat regenen”, besloot hij enthousiast. “Hopelijk kunnen we morgen wat goede punten scoren.”

