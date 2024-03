Mercedes heeft een tikje uitgedeeld aan concurrent Ferrari. De scuderia gaat er in 2025 weliswaar met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vandoor, maar in Brackley hebben ze ook een aantal transfers op touw gezet. Voormalig Ferrari-ontwerper Simone Resta en simulator-expert Enrico Sampo komen vanaf volgend jaar naar Mercedes.

Mercedes is erop gebrand om de achterstand op koploper Red Bull in te halen. De concurrent uit Milton Keynes lijkt nu alweer weg te lopen met het kampioenschap. In een verwoede poging om weer voet aan de grond te krijgen in de voorhoede, voert Mercedes grote wijzigingen door in de technische afdeling. De komst van Ferrari-techneuten Simone Resta en Enrico Sampo is daar onderdeel van.

Resta was tussen 2014 en 2018 de hoofdontwerper bij Ferrari en werkte destijds nauw samen met James Allison, die nu dienst doet als technisch directeur bij Mercedes. Vanaf 2025 worden de krachten weer gebundeld als Resta aan de slag gaat als Strategic Development Director. De afgelopen jaren werd hij door Ferrari uitgeleend aan klantenteam Haas.

‘Gardening leave’

Enrico Sampo was bij Ferrari de Driver Simulator Team Leader. Sampo weet zodoende alles over de voorbereidingen voor een race en het verbeteren van de prestaties op een bepaald circuit. Hij wordt bij Mercedes de Head of Performance Software Applications. De twee mogen door de zogeheten ‘gardening leave’ pas vanaf volgend seizoen aan de slag in Brackley. Hiermee moet worden voorkomen dat ze gevoelige informatie van Ferrari meenemen naar hun nieuwe werkgevers bij Mercedes.

