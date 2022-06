Ik vond de race niet heel erg spannend, een beetje teleurstellend eigenlijk. Carlos Sainz was niet bij machte om in een goede positie te komen om Max Verstappen aan te vallen. Daarnaast vind ik ook dat de wedstrijdleiding met de Virtual Safety Car de race uit balans heeft gebracht.

Al met al was het eindresultaat daardoor zoals verwacht, de Red Bull was echt supersnel op de rechte stukken. Ik had de indruk dat Sainz niet goed door de laatste hairpin kwam waardoor hij steeds net iets te ver achter Verstappen zat op het lange rechte stuk. De rest van het rondje was de Ferrari sterk, misschien wel sterker. Maar in de hairpin, op het belangrijkste moment van het rondje, kwam hij er niet goed uit. Hij kreeg de auto niet goed genoeg geroteerd.

De voorsprong is groot nu maar Verstappen is er nog lang niet. Ik blijf het zeggen, het seizoen is nog lang. We weten dat hij nooit verzwakt, hij bezwijkt niet onder de druk. Kampioenen hebben altijd alles mee, zoals Hamilton in Imola vorig jaar bijvoorbeeld. Verstappen zit ook nog in dat momentum van vorig jaar. Motorpech of een strategische blunder, het ligt altijd op de loer maar gisteren was het Pérez die getroffen werd en niet Verstappen. Maar het zal Verstappen vast nog een keer overkomen, dat kan bijna niet anders.

Een paar weken terug was ik erg kritisch op Lewis Hamilton dus ik moet hem nu ook een compliment geven. De auto was competitief en Lewis reed erg sterk. Het is belangrijk voor hem dat hij het podium heeft gehaald. Zaterdag won hij het kwalificatieduel na die rare gok van George Russell. En Hamilton heeft de race gemaximaliseerd, maakte de juiste beslissingen en had ook de snelheid. Het is een moeilijk seizoen en misschien is dit die benodigde boost. Misschien heeft hij zijn mindere momenten nu achter de rug en is hij terug in fighting modus.

Ik ben minder onder de indruk van Toto Wolff en zijn campagne. Ze hebben de afgelopen jaren altijd alles gedaan hun voordeel te behouden. Nu hebben ze een slechte auto gebouwd en dat is hun probleem, niet dat van de FIA. Andere teams hebben het ook opgelost, waarom moeten die gestraft worden met een eventuele regelwijziging?

Volgens mij heeft Mercedes wel iets gevonden nu, alsof het al klaar lag. Ze stuiterden minder en waren snel, de rijhoogte hebben ze zeker niet verhoogd. Maar dat constante gezeur snap ik niet. Racen is nou eenmaal gevaarlijk. Carbon van je remmen inademen is ook ongezond net als G-krachten of uitdrogen tijdens een lange, warme wedstrijd. Niemand verplicht Mercedes om hun auto zo af te stellen.

Ter afsluiting wil ik Fernando Alonso nog even complimenteren. Hij kan het nog steeds, het is nog steeds dezelfde Alonso maar met meer ervaring. Alpine zat er compleet naast met de strategie en toen was er ook nog een probleem op de rechte stukken. Dat is wel het verhaal van zijn seizoen, hij is competitief maar op zondag gaat het nog vaak verkeerd. Maar de toekomst is zonnig voor Alpine, dat team wordt beter en beter.

