Lewis Hamilton is na een succesvolle tijd bij Mercedes officieel vertrokken. De Brit gaat nu door het leven als Ferrari-coureur, en zal daarbij zeker door zijn oude werkgever gemist worden. Technisch directeur bij Mercedes Andrew Shovlin legt uit waarom Hamilton zoveel succes beleefde bij het team. “Er zijn geen andere coureurs zoals hij”, erkent de Britse ingenieur.

Lewis Hamilton heeft na meer dan een decennium trouwe dienst de Mercedes-renstal verlaten. Bij het Duitse team kijken ze echter nog liefdevol terug op de samenwerking met de Brit, die uiteindelijk resulteerde in zes coureurstitels en acht constructeurstitels. Ook technisch directeur Andrew Shovlin doet een duit in het zakje.

“Er zijn geen andere coureurs zoals hij, dus je kunt zeker zeggen dat hij uniek is, vanuit dat oogpunt,” vertelt de ingenieur tegen The New York Times. “Het is leuk om met hem te werken. Hij streeft naar succes, zoals wij allemaal, en in een team is dat wat je van iedereen vraagt.”

De technisch directeur bij Mercedes onthult gelijk ook welke eigenschap van Hamilton de coureur naar zijn mening zo goed maakt. “Lewis heeft zijn eigen, het is bijna een soort fobie om te verliezen die zijn werkethiek drijft,” legt de Brit uit. “En dat is geweldig, want als je een coureur hebt die dat meebrengt naar het team, zijn ze eindeloos aan het pushen, eindeloos aan het verbeteren. En dat brengt ontzettend veel energie in het team.”

Uniek

Hoewel veel grote coureurs verliezen verachten, Max Verstappen noemde zelfs de tweede plaats weleens ‘de eerste verliezer’, merkt Shovlin op dat Hamiltons reactie op de tegenslagen bij Mercedes hem onderscheidt. “Geen enkele goede coureur houdt van verliezen, ze haten het allemaal. Dat is absoluut standaard,” aldus de Mercedes-ingenieur. “Het is het werk en de zorgen (rondom de tegenslagen, red.) die in Lewis worden losgemaakt dat hem denk ik onderscheidt van de meeste anderen.”

