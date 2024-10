Mercedes moet de ontwikkeling van de huidige Formule 1-bolide noodgedwongen stopzetten, doordat recente crashes de kosten flink hebben opgejaagd. Vanwege de strenge regels van het kostenplafond blijft er geen budget over voor verdere updates.

Torenhoge kosten door crashes

Sinds de zomer heeft Mercedes te maken gehad met dure ongelukken die de financiële planning flink hebben verstoord. Andrea Kimi Antonelli is tijdens de training in Monza gecrasht en George Russell heeft voor hoge reparatiekosten gezorgd door incidenten tijdens de kwalificatie in Austin en opnieuw in de training in Mexico. Vooral het chassis dat beschadigd raakte door de crash van Russell, heeft voor een grote financiële aderlating gezorgd. Door deze kostenstijgingen heeft Mercedes geen ruimte meer om de auto verder te verbeteren. “Het kostenplafond dwingt ons in een lastige positie,” stelt teambaas Toto Wolff. “Door drie grote crashes staan we nu op achterstand, vooral de schade op vrijdag in Mexico heeft ons budget een zware klap gegeven.”

De regels rond het kostenplafond, die sinds 2023 ook voor motoren gelden, beperken teams in hoeveel ze kunnen uitgeven aan verbeteringen. Wolff legt uit dat Mercedes vanwege deze beperkingen het investeren in verdere updates voor de rest van het seizoen noodgedwongen moet stopzetten. “We hebben geen budget meer voor nieuwe onderdelen. Er komen in Brazilië nog twee upgrades, maar daarna is het echt klaar. Elke verdere ontwikkeling is simpelweg niet mogelijk door restricties.”

Creatieve oplossingen

Door de financiële limieten moet Mercedes nu op andere manieren zoeken naar verbetering en stabiliteit. Zo worden er in Brazilië nog twee nieuwe bodemplaten geïntroduceerd, maar zal het team mogelijk een mix van oude en nieuwe onderdelen gebruiken om de impact op de prestaties beter te begrijpen. “Misschien dat George de nieuwe vloer wil testen, terwijl Lewis de oude vloer krijgt. Het wordt een interessante test om te zien of er met hoge en lage snelheden sprake is van instabiliteit.”

Ondanks de druk van het kostenplafond laat Mercedes haar coureurs vrij om hard te racen. Wolff geeft aan dat hij er vertrouwen in heeft dat Hamilton en Russell geen onnodige risico’s nemen. “Ik twijfel niet aan mijn coureurs en laat ze racen. De kosten na de crashes zijn een tegenslag, maar we willen nog steeds competitief blijven,” aldus de Oostenrijker.

