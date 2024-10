De FIA heeft motorfabrikanten Honda en Alpine boetes opgelegd vanwege overtredingen van de regels rond het kostenplafond voor Formule 1-motoren. Hoewel beide partijen binnen het budgetlimiet voor de power units zijn gebleven, hebben ze toch een sanctie gekregen vanwege procedurefouten in hun financiële rapportages.

Accepted Breach Agreement

Honda, dat motoren levert aan de Red Bull-teams, en Alpine, verantwoordelijk voor de motoren van het eigen team Alpine, zijn tot een zogenaamde Accepted Breach Agreement (ABA) gekomen met de FIA. Deze overeenkomst houdt in dat ze akkoord zijn gegaan met een boete om de zaak zonder verdere stappen af te handelen. Honda heeft een boete gekregen van $600.000, terwijl Alpine $400.000 moet betalen. De verschillen zijn te wijten aan de aard van de schendingen: Honda heeft kosten ten onrechte uitgesloten of aangepast in hun rapportage. Alpine heeft bepaalde documenten te laat ingediend.

Geen sprake van oneerlijk voordeel

In haar rapport heeft de FIA benadrukt dat beide fabrikanten tijdens het hele proces hebben samengewerkt en in ‘goed vertrouwen’ hebben gehandeld. Er is geen sprake van oneerlijk voordeel of misbruik van de situatie door Honda of Alpine. Beide partijen moeten naast de boete ook de administratieve kosten van het onderzoek betalen.

Kostenplafond sinds 2023 in werking

Sinds 2023 geldt voor motorfabrikanten in de Formule 1 een kostenplafond. Hoewel alle teams voor het seizoen 2023 volledig aan de financiële regels hebben voldaan, zijn Honda en Alpine in september toch tegen een procedurele overtreding van het kostenplafond aangelopen. Voor beide fabrikanten is dit een les in de strenge eisen die de FIA stelt aan financiële rapportages.

Opmerkelijk is dat Renault, de eigenaar van Alpine, onlangs heeft aangekondigd om in 2026 te stoppen met de ontwikkeling van Formule 1-motoren in hun fabriek in Frankrijk. Alpina gaat in de toekomst waarschijnlijk overstappen op Mercedes-motoren, waarmee het een nieuwe richting inslaat en afscheid neemt van het eigen motorprogramma.

