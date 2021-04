Mercedes staat voor ‘lastige afweging’ tussen focus op 2021- en 2022-auto

Mercedes wacht volgens teambaas Toto Wolff een lastige keuze wat betreft het doorontwikkelen van de 2021-auto of zich vol op de nieuwe wagen voor de regelrevolutie van 2022 richten. Zeker nu het niet zo sterk aan het seizoen is begonnen als gehoopt.

Mercedes won de seizoensopener in Bahrein natuurlijk wel, maar Red Bull lijkt met de RB16B momenteel over de snelste bolide te beschikken. Mercedes’ W12 werd daarentegen door Wolff al als een ‘kleine diva’ getypeerd, met het kampioenschapsteam dat ook een stuk meer downforce lijkt te hebben verloren door de veranderingen aan de vloer voor dit jaar en dit niet zomaar kan terugwinnen.

Lees ook: Mercedes legt uit waarom het Red Bull-filosofie niet kan kopiëren

Voor 2022 zijn echter nog grotere veranderingen op komst, met de introductie van vrijwel compleet nieuwe auto’s. Volgens Wolff is het daarom lastig om ‘af te wegen of je je op de auto en motor voor 2021 richt, of die voor 2021′. “Ieder team staat echter voor hetzelfde vraagstuk”, laat hij optekenen.

“Het is duidelijk dat je het je niet kan permitteren om niet te presteren in 2021, maar daar tegenover staat dat de 2022-regels langere tijd van kracht zullen zijn.” Zo kan je het je dus ook niet veroorloven om Formule 1’s nieuwe tijdperk op achterstand te beginnen, weet Wolff. “Het wordt namelijk heel lastig zo’n achterstand in te lopen. Het zal wel even duren voor het veld weer bij elkaar komt.”

“Er wacht ons dus een lastige beslissing, die we geregeld opnieuw afwegen”, vertelt Wolff, met Mercedes’ technische team dat ook net gereorganiseerd is. Zo heeft James Allison een stapje terug gedaan wat de dagelijkse gang van zaken betreft en zal hij in zijn nieuwe rol als chief technical officer meer naar de uitdagingen voor de lange(re) termijn kijken. Mike Elliot vervangt hem als technisch directeur.

Lees ook: Mercedes-topman James Allison doet stapje terug en krijgt nieuwe rol bij Mercedes