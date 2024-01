Mercedes werd vorig jaar weliswaar tweede bij de constructeurs, maar in de aanloop naar het nieuwe seizoen windt technisch directeur James Allison er geen doekjes om: de bolide van 2023 was een miskleun. Met de veelbesproken sidepods had dat volgens hem niets te maken. “De hele auto moet beter.”

Twee opeenvolgende jaren sloeg meervoudig constructeurskampioen Mercedes de plank mis. Twee keer was het concept van de auto niet het juiste, aldus teambaas Toto Wolff. Met de sidepods, of het gebrek eraan, als voornaamste symbool. Allinson stelt in gesprek met Sky Sports echter dat de invloed van de sidepods niet overdreven moet worden. “Ze sprongen in het oog, maar waren niet doorslaggevend voor onze prestaties. De sidepods stonden vooral symbool voor de problemen van een team dat er te lang overdeed om de juiste weg in te slaan.”

Het echte probleem, aldus Allison, was groter en lag dieper. “Namelijk dat er van voor tot achter van alles mankeerde aan de wagen. Daar moesten we iets aan doen en dat duurde langer dan we wilden. De hele auto moet beter.”

Dus moest er wat voor veranderen richting 2024, zowel qua auto als personeel. Afgelopen seizoen werd al de bezem door de garage en de fabriek gehaald: Allison wisselde met de inmiddels vertrokken Mike Elliott van plek en werd technisch directeur. De W15 is op komst – Mercedes presenteert de bolide op 14 februari. “Dat zal zeker een andere auto zijn dan die van vorig jaar, reken daar maar op”, benadrukt Allison.

