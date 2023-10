Het team van Mercedes heeft benadrukt dat ze willen voorkomen dat hun huidige rijders duo (Lewis Hamilton en George Russell) verandert in een nieuwe variant van de Hamilton-Rosberg rivaliteit. Dit kwam ter sprake na de crash tussen Hamilton en Russell in Qatar.

Russel en Hamilton raakte elkaar in de eerste ronde van de Grand Prix van Qatar. Dit resulteerde erin dat Hamilton in de grindbak belandde en de race niet kon vervolgen. George Russel vertrok vanaf de tweede plek met mediumbanden, terwijl Hamilton vanaf de derde plek vertrok met softs. Hierdoor kwam Hamilton goed van zijn plek en was hij hyperaggressief in bocht 1.

Echter zat Russell klem tussen Verstappen en Hamilton, wat ervoor zorgde dat de jongere Brit geen kant op kon. Contact tussen de twee Mercedes was vanaf dat moment onvermijdelijk. Uiteindelijk kon Russell de race wel vervolgen en knokte hij zich knap terug tot een vierde plek. Hamilton gaf na het zien van de herhaling gelijk toe dat het zijn fout was.

Bradley Lord

Mercedes teambaas Toto Wolff was niet aanwezig wegens een operatie aan zijn knie, daarom is communicatiemanager Bradley Lord momenteel degene met de leiding. “Ik denk dat voor elk team er één regel voorop staat. Je zorgt ervoor dat je auto’s geen contact met elkaar hebben. Daar zijn de coureurs het mee eens, net zoals elk ander lid van het team”, zo vertelt Lord.

Incidenten tussen teamgenoten bij Mercedes zijn zeker niet onbekend. Nico Rosberg en Lewis Hamilton crashten fameus in de eerste ronde van de Grand Prix van Spanje 2016. Dit is Lord ook bijgebleven. “Die heb ik zeker onthouden. Ik denk dat gebeurtenissen zoals in 2016 goed zijn geweest voor hoe we nu kijken naar dit soort momenten. We leren er nu van.”

“We hebben onze ‘racing intent’, een soort gedeeld document waar we ons allemaal bij aansluiten. Het gaat erover hoe we races aanpakken als team, hoe we het maximale aantal punten kunnen scoren als constructeur. De coureurs hebben zich hierbij aangesloten, net zoals de rest. Dat is de basis waarmee we werken en zullen blijven werken”, zo concludeert Lord over de samenwerking binnen Mercedes.

