Mick Schumacher verdween eind 2022 uit de Formule 1, maar heeft de koningsklasse nooit helemaal losgelaten. De Duitser, die tegenwoordig actief is in het World Endurance Championship (WEC) met Alpine, zegt dat de F1-droom nog altijd springlevend is. “Mijn droom is mijn droom,” benadrukt hij in gesprek met RTL.

Terugkeer lijkt onwaarschijnlijk

Toch lijkt een terugkeer verder weg dan ooit. Schumacher, die in 2021 en 2022 uitkwam voor Haas, hoopte op een nieuwe kans in 2025, maar zag de beschikbare stoeltjes aan zijn neus voorbijgaan. Mercedes koos voor Kimi Antonelli, Alpine gaf de voorkeur aan Jack Doohan en Sauber zette in op Gabriel Bortoleto. Dat leidde tot een harde conclusie van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die al talloze talenten naar de Formule 1 loodste. “Als Schumacher nu geen zitje krijgt, dan is zijn Formule 1-carrière voorbij,” stelde Marko. “Hij moet zich dan gaan focussen op langeafstandsracerij, waar hij succesvol is.”

Schumacher zelf blijft echter hoop houden. “Wanneer ik me in de WEC-omgeving bevind en als ik in de auto zit dan ben ik daar 100 procent mee bezig. Maar als ik vrij ben en over de Formule 1 nadenk, dan leeft de droom nog steeds. Mijn droom is mijn droom.”

Druk jaar achter de rug

Afgelopen seizoen combineerde Schumacher zijn rol als reservecoureur bij Mercedes met zijn WEC-programma bij Alpine. Met 24 Formule 1-races en acht WEC-weekenden was het een slopend schema. “Het was een zwaar jaar. We hadden veel back-to-back raceweekenden en zelfs als reservecoureur heb je lange dagen. Ik was aan het einde van het seizoen behoorlijk uitgeput.”

Dit jaar wordt het iets minder hectisch, want Schumacher richt zich volledig op Alpine en zijn WEC-avontuur. “Het wordt iets rustiger. Ik heb meer tijd om in de simulator te zitten en Alpine te helpen met de ontwikkeling van de auto’s. Dat geeft me de kans om me echt te focussen op het sportieve aspect van racen,” aldus de Duitser.

