Mol: ‘Logisch dat Mercedes Vettel interessant noemt, maar of die stoel er komt…’

Ziggo Sport-commentator Olav Mol noemt het niet meer dan logisch dat Mercedes openlijk interesse toont in Sebastian Vettel, maar betwijfelt ten zeerste dat de Duitser bij het Duitse team terechtkomt.

Dat zegt Mol in de podcast F1 aan Tafel van Grand Prix Radio, gevraagd naar hoe hij Vettels toekomst ziet nu duidelijk is geworden dat Ferrari en de viervoudig wereldkampioen na 2020 uit elkaar gaan.

“Vettel heeft maar één kans wat mij betreft, maar één stoeltje waar ie nog wat zou kunnen laten zien als hij door wil gaan”, stelt Mol, die daarmee op Mercedes-doelt: “Er is maar één stoeltje wat ie zou moeten willen, en dat is een Mercedes stoel. Maar of die er gaat komen…”, betwijfelt Mol dat.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de deur naar Mercedes ogenschijnlijk op een kier gezet voor Vettel sinds diens Ferrari-exit bekend is gemaakt. Vorige week noemde Wolff Vettel ‘een aanwinst voor elk team’, deze week omschreef hij een Duitse coureur in Duitse dienst als ‘een goed marketingverhaal’.

Voor de bühne?

“Maar dat is ook logisch, hè”, zegt Mol. “Iedereen roept nu: ‘Mercedes zegt geen nee tegen Vettel, hij is een optie’. Ja, logisch toch? Want een Duits bedrijf zal nooit voor z’n thuismarkt roepen: ‘die Vettel, daar praten we niet mee'”, zo sluit Mol niet uit dat Wolffs uitspraken voor de bühne zijn.

Want, vervolgt Mol: “Of ik het ook daadwerkelijk zie gebeuren? Ik weet het niet. Ik denk dat het heel lastig gaat worden.”

Volgens de Ziggo Sport-commentator hangt veel ook af van hoe Vettel het in zijn laatste Ferrari-jaar doet. “Ik denk dat heel veel dingen daarvan afhangen. Ook of Vettel straks met opgeheven hoofd de paddock afloopt of via de achterdeur verdwijnt”, sluit Mol ook een pensioen van Vettel niet uit.

Luister hier naar de volledige aflevering van Grand Prix Radio’s F1 aan Tafel.