Lando Norris heeft volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya meer agressie nodig om serieus aanspraak te maken op het kampioenschap. Hoewel Norris een sterk seizoen doormaakt, ziet Montoya ruimte voor verbetering.

Norris heeft kostbare punten verloren in Monza

Tijdens de race op het circuit van Monza, waar Norris vanaf pole position van start is gegaan, heeft de Brit zich laten verrassen door teamgenoot Oscar Piastri. Die inhaalactie heeft ertoe geleid dat Charles Leclerc ook voorbij kon gaan. Hoewel Norris als derde over de finish is gekomen en punten is ingelopen op Max Verstappen, heeft hij potentieel waardevolle punten verloren. Montoya wijst op deze situatie als een voorbeeld waar Norris agressiever had moeten optreden.

Agressie en teamorders

Montoya heeft benadrukt dat agressie een bepalende factor kan zijn in de jacht op de titel. “Piastri heeft de toon gezet met zijn agressieve rijstijl en dat is wat Norris ook moet doen.” Montoya ziet hierin een mogelijkheid voor Norris om de strijd om het kampioenschap te intensiveren. Bij McLaren speelde tijdens de Italiaanse Grand Prix de zogenaamde ‘papaya rules’ een belangrijke rol. Deze regel heeft beide coureurs de vrijheid gegeven om tegen elkaar te race, mits zonder incidenten of schade. Montoya denkt echter dat Piastri deze situatie beter heeft benut dan Norris. “Piastri wist dat Norris kwetsbaar was omdat hij voor het kampioenschap vecht en hij heeft daarvan geprofiteerd.”

Daarnaast heeft de race in Monza de discussie over teamorders bij McLaren nieuw leven ingeblazen. Norris heeft eerder in Hongarije punten verloren doordat hij de leiding moest afstaan aan Piastri op instructie van het team. Montoya gelooft dat McLaren serieuze overwegingen moet maken over het invoeren van teamorders om Norris te helpen in zijn titelstrijd. “Het team zal erover moeten praten. Als ze de wereldtitel willen winnen met Norris, moeten ze ingrijpen voordat Red Bull weer op volle kracht terugkomt”, aldus Montoya in een interview met AS Colombia.