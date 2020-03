MP Motorsport klaar voor verschillende scenario’s: ‘Verwacht eerste races zonder publiek’

Het coronavirus raakt Nederland hard. Sport lijkt momenteel bijzaak, maar dat betekent niet dat (auto)sportbedrijven buiten schot blijven. Het autosportseizoen staat on hold en dus is het afwachten voor de teams. Het Nederlandse MP Motorsport, gevestigd in Westmaas, voelt op verschillende vlakken de impact. Media- en marketingverantwoordelijke Daniël de Jong getuigt. “Als blijkt dat scenario 1 niet haalbaar is, dan hebben wij alvast alles klaar voor scenario 2.”

Terwijl verschillende F1-teams de fabrieken sluiten voor de verplichte ‘zomerbreak’, blijft MP Motorsport dezer dagen druk in de weer. “Het vorige seizoen is eigenlijk heel laat geëindigd en dit jaar zijn we er heel vroeg opnieuw aan begonnen”, begint De Jong zijn verhaal aan FORMULE 1. “We hadden de voorbereiding voor de nieuwe jaargang wel afgerond, maar een beetje gehaast. Motoren en dat soort zaken zijn laat geleverd, dus dat is allemaal last minute ingebouwd. Dat kunnen we nu rustig op orde brengen.”

“Daarnaast zijn we aan het verbouwen en doen we klusjes en dingetjes die al lang op het to do-lijstje stonden, maar waar we eerder geen tijd voor hadden. Op deze manier kunnen we deze tijd heel nuttig invullen”, klink het. “Maar het houdt een keer op natuurlijk, dus we willen zo snel mogelijk weer gaan racen”, spreekt het racehart van de voormalig GP2-coureur.

Voor een raceteam is een periode zonder racen financieel een moeilijke tijd. Toch probeert MP er gezien de omstandigheden het beste van te maken. “We roeien met de riemen die we hebben. We hebben in Nederland gelukkig verschillende maatregelen. Zo kunnen we voor ons personeel een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid aanvragen. De autosport valt daar momenteel natuurlijk onder, want het merendeel van het werk ligt gewoon stil door de coronacrisis.”

MP Motorsport is een smeltkroes van nationaliteiten. Een deel van het personeel is door de coronacrisis teruggekeerd naar het thuisland. “Een groot aantal van hen werkt voor ons als ZZP’er, dus zij moeten in hun thuisland een oplossing vinden, en niet overal zijn dezelfde mogelijkheden als hier in Nederland”, beseft De Jong.

De Jong hoort van collega’s dat andere teams compleet lam liggen door het coronavirus. “Veel van hen hebben zelf besloten te sluiten en wachten tot we weer van start gaan. Maar dat verschilt vooral per land.”

Voorlopig is het onduidelijk wanneer het raceseizoen alsnog van start zou kunnen gaan. MP Motorsport is actief in verschillende klassen, van F4 tot F2. Het team bereidt zich dan ook voor op meerdere scenario’s. “Juli wordt een beetje als target gezet. De verschillende raceorganisaties hebben verschillende scenario’s klaar. Als blijkt dat scenario 1 niet haalbaar is, dan hebben wij alvast alles klaar voor scenario 2, enzovoort”, legt De Jong uit. “Op die manier hebben we een soort van houvast. Het is spannend en onduidelijk momenteel, maar voorlopig hebben we nog genoeg projecten”, herhaalt hij.

Een andere onzekerheid is hoe zullen de raceweekends eruit zullen zien zodra er weer geracet kan worden. “Ik verwacht dat, als we gaan racen zodra het virus afneemt, het in eerste instantie zonder publiek zal zijn. Dat lijkt mij het meest realistisch, dan kan men nadien het publiek toelaten als alles onder controle is.”

Het project waarbij MP Motorsport via een open competite op zoek ging naar nieuwe coureurs, is door het coronavirus gecanceld. De deelnemers zijn ondertussen allemaal gecontacteerd. “Zodra we weer gaan racen wordt het volgens mij een ontzettend druk seizoen. We willen ons dan focussen op het racen en hebben daarom besloten de competitie voorlopig te cancelen”, ligt De Jong toe.

