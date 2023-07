In 2022 won hij na een imposante inhaalrace vanaf de veertiende plaats, twaalf maanden later vanaf de zesde. Met zijn achtste overwinning op rij en de tiende van dit jaar, kroont Max Verstappen zich andermaal tot koning van de Ardennen. In stijl, al is er over de boordradio over en weer wat gekift met engineer Gianpiero Lambiase.

Van welke positie hij tegenwoordig ook vertrekt, lijkt niet meer uit te maken. De combinatie van Max Verstappen en de Red Bull RB19 is dit jaar dodelijk voor de concurrentie. De regerend en aanstaande wereldkampioen laat alleen wat kruimels voor de collega’s liggen. De voorsprong in het wereldkampioenschap op teamgenoot Sergio Pérez, op ruime achterstand tweede in de Ardennen, bedraagt inmiddels 125 punten. Bij de wedkantoren rest niet meer de vraag wie er wereldkampioen wordt, alleen nog: waar gebeurt dat precies?

De race kent een perfecte start voor Sergio Pérez. De Mexicaan, zaterdag in de sprintrace uitgevallen na een aanrijding met Lewis Hamilton, krijgt binnen een halve ronde waar hij op zoek naar is. Op Kemmel Straight lost hij polesitter Charles Leclerc direct af als leider van het veld. Opvallend: ook zonder DRS is de Red Bull een klap sneller dan de Ferrari.

In ronde 17 neemt Verstappen teamgenoot Pérez te grazen

Hoe snel, dat showt ook Max Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps. De snelste man vrijdag in de kwalificatie, maar door een gridstraf van vijf plaatsen (versnellingsbak) in Spa vertrokken vanaf de zesde startpositie. Na negen ronden heeft de mini-inhaalrace hem al naar P2 gevoerd, in de zeventiende neemt hij ook koploper en teamgenoot Pérez te grazen.

Oscar Piastri en Carlos Sainz zien het allemaal vanuit de pitbox. Het hoofdnummer in de Ardennen is voor beide coureurs van korte duur geweest. In de eerste bocht, La Source, kan Piastri de Spanjaard niet ontwijken. De Australiër valt met een kapotte vleugel en aandrijving uit, Sainz met een gat in zijn sidepod. Vreugde en verdriet liggen voor zowel Piastri en Sainz dicht bij elkaar: een dag eerder hing het duo nog de vlag uit.

Cynische boordradiogesprekken Verstappen

Dat doet Max Verstappen een etmaal na zijn zege in de sprintrace in Spa opnieuw. Een korte bui zorgt voor nog wat opwinding, maar de wereldkampioen trekt soeverein een gat naar Pérez die Charles Leclerc tot de finish net achter zich kan houden. Meer stof doen de wat cynische boordradiogesprekken tussen Verstappen en zijn engineer opwaaien. Zo is de engineer niet blij met de outlap van Verstappen na zijn tweede stop, waarbij hij veel rubber verliest. “Ik kan ook gaan pushen, zodat we nog wat pitstoptraining kunnen gaan doen”, antwoordt Verstappen. Lambiase: “Nee, dit keer niet.”

