Voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg waarschuwt dat de dominantie van Max Verstappen in gevaar zou kunnen komen. Ondanks een aanzienlijke voorsprong in het klassement ziet Rosberg in Lando Norris een serieuze bedreiging voor de Nederlander.

Norris verkleint de achterstand

Na een indrukwekkend optreden tijdens de Grand Prix van Singapore, heeft Norris de achterstand op Verstappen verkleind tot 52 punten. Met nog zes races voor de boeg, inclusief drie sprintraces, liggen er nog 180 punten voor het oprapen. Dit maakt het kampioenschap nog verre van beslist. Rosberg is van mening dat Red Bull op dit moment niet op volle kracht draait. “Ze hebben het dit weekend zo goed mogelijk gedaan. Het wordt lastig voor Max om telkens tweede te eindigen, zeker met de sterke concurrentie van coureurs als Oscar Piastri en mogelijk Ferrari”, vertelt Rosberg in een gesprek met Sky Sports.

Norris in topvorm

Rosberg benadrukt dat Norris zich momenteel in uitstekende vorm bevindt en niet onderschat mag worden. “Zijn snelheid en prestaties waren ronduit sensationeel. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om zichzelf in de titelstrijd te houden. Maar om het kampioenschap te winnen, moet hij nog wel een tandje bijzetten.” Volgens de Duitser moet Norris vooral letten op zijn eigen foutjes. “Hij had geluk dat zijn auto niet is beschadigd toen hij meerdere keren de muur heeft geraakt. Dat soort fouten moet hij vermijden als hij echt mee wil strijden om de titel”, waarschuwt Rosberg. “Als alles op zijn plaats valt voor Norris, zie ik niet in waarom hij niet elke race kan winnen.”

Hoewel Verstappen nog steeds aan kop gaat in het kampioenschap, brengt Rosberg de druk op de Nederlander aan het licht. “Max moet er elke race staan, maar dat kan veel spannender worden dan velen nu denken.”

