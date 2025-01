Lando Norris is er klaar voor om in 2025 weer mee te strijden om de wereldtitel. De Brit zegt veel geleerd te hebben tijdens het vorige seizoen, en is vooral trots op zijn prestaties, waaronder zijn eerste vier Grand Prix-zeges. Alleen het moment dat de McLaren-coureur zich realiseerde dat Max Verstappen niet meer te verslaan was, deed pijn.

Lando Norris legde in 2024 meermaals het vuur aan de schenen van Max Verstappen, maar moest toch toezien hoe de Nederlander er met de wereldtitel vandoor ging. Het gat van uiteindelijk 63 punten bleek in Las Vegas al onoverbrugbaar.

“Wanneer het besef doordringt dat ‘het voorbij is’, is dat moeilijk”, vertelt Norris over dat moment aan de BBC-podcast F1: Back at Base. “Dit is wat ik heb gedaan sinds ik een kind was, dit is alles wat ik wil doen. Dus zodra dat kaarsje uitgeblazen is en het voorbij is, doet dat pijn.”

Trots

Ondanks Norris’ teleurstelling dat hij de wereldbeker niet mee naar huis mocht nemen, is de jonge Brit wel trots op zijn prestaties in 2024. De McLaren-coureur won zijn eerste vier Grands Prix, en mocht tijdens de GP Miami voor het eerst op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

“Het is een jaar geweest waarin ik eigenlijk best trots ben op mijn prestaties”, vervolgt Norris, die het hele seizoen druk ervaarde. “Ik heb mijn fouten gemaakt en tegelijkertijd heb ik veel van die fouten geleerd.” De Brit denkt daarom dat hij alles in huis heeft om in 2025 weer mee te strijden voor de wereldtitel. “Ik heb zin om 2025 in te gaan, wetende dat ik veel geleerd heb, dat ik veel verbeterd ben en dat ik klaar ben om het gevecht met iedereen aan te gaan.”

